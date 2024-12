Galaxy Ring 2 mới sẽ được tích hợp trợ thính

Samsung Galaxy Ring 2 tích hợp tính năng trợ thính trực tiếp, thiết kế mỏng hơn và pin trâu hơn xuất hiện trên trang web chính thức với hai phiên bản Các trang web chính thức của Samsung vừa bất ngờ xuất hiện thông tin về Galaxy Ring 2, thế hệ tiếp theo của chiếc nhẫn thông minh sau phiên bản đầu tiên ra mắt tháng 7/2024. Sản phẩm được phát hiện với mã model SM-Q514 và SM-Q515 trên trang web của Samsung tại Anh, Thụy Sĩ. Galaxy Ring 2 sẽ có hai kích thước là Size 14 và Size 15 để phù hợp với đa dạng người dùng. Điểm đặc biệt trên phiên bản mới này là khả năng trợ thính trực tiếp, giúp người dùng có thể nghe rõ ràng hơn mà không cần các thiết bị bổ trợ bên ngoài. Ngoài hai quốc gia kể trên, trang hỗ trợ sản phẩm cũng đã xuất hiện tại nhiều thị trường lớn như UAE, Canada, Úc, Cộng hòa Séc, Pháp, Ireland và New Zealand - cho thấy Samsung đang chuẩn bị cho một đợt phát hành quy mô toàn cầu. Samsung dự kiến sẽ ra mắt Galaxy Ring 2 sớm hơn so với chu kỳ một năm thông thường. Tuy nhiên, sản phẩm này nhiều khả năng sẽ không xuất hiện cùng dòng điện thoại Galaxy S25. Thông tin từ nguồn tin nội bộ cho biết Galaxy Ring 2 sẽ có thiết kế mỏng nhẹ hơn đáng kể so với thế hệ đầu tiên. Pin cũng được cải thiện để đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài của người dùng. Với những nâng cấp này cùng tính năng trợ thính độc đáo, Galaxy Ring 2 hứa hẹn sẽ là một bước tiến mới trong phân khúc thiết bị đeo thông minh của Samsung.