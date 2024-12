Samsung giảm 40% sản lượng điện thoại màn hình gập

Samsung dự kiến cắt giảm mạnh sản lượng điện thoại gập cho năm 2025, sau khi Galaxy Z Fold6 và Flip6 không đạt kỳ vọng về doanh số. Kể từ khi ra mắt thế hệ điện thoại gập Galaxy Z đầu tiên, Samsung liên tục gia tăng sản lượng qua mỗi thế hệ và đặt mục tiêu bán nhiều thiết bị hơn hàng năm. Chiến lược này đã mang lại thành công trong một thời gian dài. Tuy nhiên, trước sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thương hiệu khác, đà tăng trưởng của Samsung bắt đầu chậm lại, với Galaxy Z Fold6 và Galaxy Z Flip6 được xem như điểm bước ngoặt. Theo báo cáo từ ETNews (được chia sẻ bởi @Jukanlosreve), Samsung dự định giảm sản lượng Galaxy Z Fold7 và Flip7 xuống còn 5 triệu đơn vị, trong đó Flip chiếm 3 triệu và Fold chiếm 2 triệu đơn vị. Con số này thấp hơn đáng kể so với 8,2 triệu đơn vị của thế hệ trước. Mặc dù Samsung kỳ vọng mức tăng trưởng 10% cho thế hệ mới nhất, nhưng cả số lượng đặt hàng trước lẫn doanh số tổng thể đều không đạt được mục tiêu đề ra. Như đã đề cập trước đó vào tháng 7, Samsung phụ thuộc nhiều vào việc người dùng hiện tại nâng cấp lên các model mới để thúc đẩy doanh số. Do đó, số lượng đặt hàng trước thấp là dấu hiệu không mấy khả quan cho năm kinh doanh sắp tới. Không chỉ Samsung, các thương hiệu điện thoại gập Trung Quốc cũng đang thu hẹp kế hoạch sản xuất cho năm 2025, theo nhà phân tích Ross Young. Trong khi giảm sản lượng, Samsung được cho là đang nghiên cứu các thiết kế mới cho dòng điện thoại gập trong tương lai. Ngược lại với xu hướng này, Samsung lại có kế hoạch tăng cường sản xuất dòng Galaxy S. Cụ thể, hãng dự kiến sản xuất 37,4 triệu đơn vị Galaxy S25, tăng 7% so với dòng Galaxy S24. Ngoài ra, phiên bản Galaxy S25 "Slim" sẽ đóng góp thêm 3 triệu đơn vị vào tổng sản lượng.