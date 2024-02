FPT đặt cược vào chip bán dẫn, công nghệ ô tô và trí tuệ nhân tạo

Theo ông Trương Gia Bình, AI, bán dẫn và công nghệ ô tô là ba hướng đi mà khối công nghệ FPT sẽ tập trung hướng tới. Đây cũng là 3 xu hướng công nghệ được FPT đặt cược suốt nhiều năm qua.

Về trí tuệ nhân tạo, FPT đã tham gia sáng lập Liên minh AI thế giới do IBM và Meta khởi tạo. Đây là cộng đồng của những công ty hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo, có mong muốn phát triển AI một cách minh bạch và an toàn. FPT cũng đã đầu tư vào Landing AI - startup do Andrew Ng - nhân vật số 1 về thị giác máy tính sáng lập.

Ở lĩnh vực chip bán dẫn, FPT Semiconductor là công ty Việt Nam đầu tiên thiết kế chip thương mại hóa, có đơn đặt hàng 70 triệu chip cho Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… FPT cũng đã hợp tác với nhiều tổ chức, công ty tại Nhật Bản, Mỹ trong việc phát triển chip bán dẫn.