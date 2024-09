FED khó mạnh tay giảm lãi suất?

Lạm phát ở Mỹ trong tháng 8-2024 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2-2021, mở đường cho Cục Dự trữ Liên bang (FED) bắt đầu cắt giảm lãi suất tại cuộc họp định kỳ trong tuần tới. Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ ngày 11-9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 8 đã tăng 0,2% so với tháng trước. Con số này tương đương dự báo của Phố Wall. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tăng 2,5%, thấp hơn dự báo một chút (2,6%) và là mức thấp nhất trong 3 năm rưỡi qua. Trong khi đó, CPI lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái - phù hợp với dự báo. Tuy nhiên, nếu so với tháng 7, CPI lõi tăng 0,3%, cao hơn so với dự báo (0,2%).

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở bang New York - Mỹ. Ảnh: REUTERS Theo đài CNBC, báo cáo trên cung cấp thêm bằng chứng rằng lạm phát ở Mỹ đang giảm dù vẫn ở trên mức mục tiêu 2% của FED. Dù vậy, CPI lõi tăng nhẹ có thể làm giảm khả năng FED cắt giảm mạnh lãi suất. Các thị trường hiện nghiêng về kịch bản FED cắt giảm lãi suất 0,25 điểm %, thay vì mức 0,5 điểm % như dự báo cách đây 1 tháng. Bà Seema Shah, chuyên gia của Công ty Đầu tư Principal Asset Management (Mỹ), nhận định FED có thể dựa vào báo cáo CPI mới nhất để xử lý thận trọng giai đoạn cuối của lạm phát. Trong khi đó, ông Jeffrey Roach, chuyên gia của Công ty Dịch vụ tài chính LPL Financial (Mỹ), cho rằng xu hướng lạm phát hiện nay sẽ tạo cơ hội cho FED chuyển hướng sang nhiệm vụ liên quan đến việc làm trong phần còn lại của năm. Báo cáo mới công bố cho thấy số lượng việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp đã tăng 142.000 trong tháng 8, thấp hơn mức dự báo là 161.000 việc làm. Dù vậy, tỉ lệ thất nghiệp giảm nhẹ - còn 4,2%.