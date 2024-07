Em gái ông Lê Tùng Vân tử vong khi tại ngoại

Tối 28/7, Công an tỉnh Long An cho biết bị can Lê Thu Vân (SN 1957, em gái ông Lê Tùng Vân) đã tử vong.

Theo công an, bà Lê Thu Vân là bị can trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai, được cho tại ngoại và hiện trú tại hộ Cao Thị Cúc (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An). Do bệnh nặng và sức khỏe yếu, người này đã tử vong vào sáng cùng ngày.