Đường lưỡi bò giăng mắc trên phim ảnh và chiến dịch 'tâm công' tổng lực của Trung Quốc

"Xu hướng thể hiện bản đồ Đường lưỡi bò trên các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật thực sự rất nguy hiểm. Nếu không bị ngăn chặn, dỡ bỏ ngay từ đầu điều này sẽ tạo ra những tiền lệ về sau, trở thành một bằng chứng xuyên tạc chủ quyền lãnh thổ quốc gia" - PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định.

“Rồi sẽ có ngày tấm bản đồ này đi đến rất nhiều nơi trên thế giới”. Đó là câu thoại ở phút thứ 2, tập 30, phim Hướng gió mà đi (Flight to you) - một bộ phim do Trung Quốc sản xuất được chiếu trên nền tảng Netflix và FPT Play. Sẽ không có gì đáng nói, nếu đây không phải là câu thoại đi kèm hình ảnh bản đồ Đường lưỡi bò phi pháp, thể hiện mưu đồ bá quyền Biển Đông của Trung Quốc.

Ngày 8/7, khán giả phát hiện hình ảnh này. Ngay lập tức, Cục Điện ảnh vào cuộc kiểm tra, chỉ ra hình ảnh vi phạm pháp luật Việt Nam còn diễn ra ở các tập 18, 19, 21, 24 đến 27, tập 38.

Trên nền tảng FPT Play, hình ảnh tấm bản đồ được làm mờ nhưng khán giả vẫn nhận ra đây là bản đồ có chứa Đường lưỡi bò phi pháp. Bộ phim không chỉ được công chiếu trên nền tảng Netflix, FPT Play mà còn ở một số nền tảng giải trí, website phim “lậu” trong nước.

Trước đó vài ngày, bộ phim Mỹ - Barbie bị Cục Điện ảnh từ chối cấp phép phổ biến vì có hình ảnh Đường lưỡi bò phi pháp lặp lại nhiều lần.

Hội đồng duyệt phim từng nhiều lần tuýt còi bộ phim cài cắm hình ảnh Đường lưỡi bò phi pháp như Uncharted (Thợ săn cổ vật) có Tom Holland thủ vai. Phim Everest: Người tuyết bé nhỏ từng khiến nhà phát hành Việt Nam nhận mức phạt 170 triệu đồng, buộc rút khỏi rạp chiếu sau hơn 1 tuần ra rạp.

Năm 2021, tập 15 phim Em là thành trì doanh lũy của anh cũng có hình ảnh bản đồ Trung Quốc với Đường lưỡi bò phi pháp. Cảnh phim nằm ở phút thứ 29, bản đồ Trung Quốc hiện rõ đường chín đoạn bằng các dấu gạch trắng trong đoạn nam cảnh sát Hình Khắc Lũy (Bạch Kính Đình đóng) và nữ bác sĩ Mễ Kha (Mã Tư Thuần) gặp nhau tại khu chỉ huy.

Tháng 3/2018, phim Trung Quốc Điệp vụ biển đỏ cũng bị rút khỏi rạp Việt do tranh cãi về 2 phút cuối phim. Đó là cảnh đoàn tàu chiến Trung Quốc bao vây một chiếc tàu nước ngoài và phát loa thông báo: “Chú ý, đây là hải quân Trung Quốc. Quý vị sắp tiến vào lãnh hải Trung Quốc, xin hãy đi ngay”. Hai phút phim này bị cho là hoàn toàn không ăn nhập với nội dung phim nhưng lại được cài cắm một cách vô lý.