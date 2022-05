Đường dây “tín dụng đen” vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá, đã khủng bố con nợ thế nào?

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội), Phó Giám đốc, thay mặt đối tượng đứng đầu người nước ngoài quản lý điều hành việc cho vay của công ty tại Việt Nam; Trần Thị Thu Huyền (SN 1993, trú tại TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), làm nhiệm vụ đối ngoại của công ty và tìm kiếm khách hàng có nhu cầu đòi nợ thuê; Trần Bá Phan (SN 1990, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), giúp việc trực tiếp và phiên dịch cho đối tượng đứng đầu người nước ngoài, đồng thời được giao thành lập 2 công ty con để phục vụ việc cho vay lãi nặng và đòi nợ thuê của công ty tổng do đối tượng người nước ngoài chỉ đạo điều hành;

Liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ dưới hình thức “tín dụng đen” vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triệt phá, ngày 26/5, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, như đã đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ của Công an thành phố bóc gỡ một đường dây tổ chức cho vay lãi nặng qua các app “cashvn”, “vaynhanhpro” và “ovay” trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.

Thủ đoạn của các đối tượng là chạy quảng cáo trên mạng xã hội, mời chào khách hàng có nhu cầu vay tiền qua các app trên, thế chấp bằng hình ảnh cá nhân kèm thông tin nhân thân lai lịch và danh bạ điện thoại.

Nếu khách hàng không có khả năng trả tiền, ngoài việc “khủng bố” tinh thần con nợ, chúng còn tấn công vào bạn bè, người thân của nạn nhân thông qua danh bạ điện thoại được khách hàng cung cấp trước đó. Thậm chí, nhiều người dù không liên quan nhưng cũng bị chúng “khủng bố” bằng cách cắt ghép ảnh “nóng” rồi tung lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự, gây áp lực đòi tiền.