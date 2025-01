Được thưởng Tết 240 triệu đồng, tôi đổ hết vào chuyến du lịch châu Âu 10 ngày

Biết tôi dành hết thời gian nghỉ và 240 triệu đồng thưởng Tết cho chuyến du lịch châu Âu 10 ngày, bố mẹ phản đối kịch liệt, giận đến không thèm nghe điện thoại. Tôi đang làm quản lý dự án cho một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tôi may mắn có được công việc ổn định, thu nhập cao, bản thân nhanh nhạy và rất nỗ lực nên dù còn trẻ, tôi luôn được các sếp rất tin tưởng giao nhiều công việc quan trọng, đem lại nhiều lợi ích cho công ty. Để có thành công này, tôi rất vất vả. Tôi không có khái niệm làm việc 8 giờ một ngày vì thường xuyên phải làm thêm giờ, có những ngày phải tăng ca đến tận 22h. Cường độ làm việc của doanh nghiệp nước ngoài rất cao, nếu không phải sức khỏe rất tốt và còn độc thân thì tôi không thể trụ được ở đây 3 năm qua. Cả năm đi làm vất vả, tôi chỉ mong đến ngày nhận thưởng Tết. Năm nay, cộng tiền thưởng Tết cộng với tháng lương thứ 13, tôi nhận được gần 240 triệu đồng, một con số tôi biết là đáng mơ ước trong giai đoạn kinh tế khó khăn. Do đó khi biết về mức thưởng của mình, tôi đã suy nghĩ cẩn thận về cách sử dụng nó. Các anh chị đồng nghiệp khuyên tôi nên gửi tiết kiệm hoặc đầu tư; có người bảo bù thêm một ít để mua chiếc ô tô nhỏ lái về quê cho thuận tiện. Tôi cũng cân nhắc những ý kiến đó nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi đã quyết định dành số tiền này để "sống chậm" và trải nghiệm. Cả một năm dài làm việc không biết đến trời đất, bị vắt kiệt năng lượng trong những tháng cuối năm để hoàn thành KPI, điều tôi khao khát nhất trong dịp Tết này là dành trọn thời gian và tiền bạc cho chuyến du lịch châu Âu kéo dài 10 ngày. Thăm thú châu Âu là mơ ước từ nhỏ của tôi. Những tòa lâu đài cổ kính, các khu phố nghệ thuật, nền văn hoá và ẩm thực tuyệt vời của xứ ấy luôn khiến tôi say mê và mong ước trải nghiệm. Và giờ đây, khi có cơ hội, tại sao tôi lại không hiện thực hóa giấc mơ đó? Tôi dành 240 triệu tiền thưởng Tết đi du lịch châu Âu nhưng bố mẹ phản đối gay gắt. (Ảnh: Shutterstock) Biết rằng "bỏ rơi" gia đình suốt một cái Tết là điều không đơn giản, tôi dự định thu xếp để về nhà vào ngày ông Công ông Táo để thắp hương cho tổ tiên và thăm hỏi ông bà nội ngoại, chở mẹ đi mua sắm và gửi tiền biếu Tết. Tuy nhiên, khi nghe kế hoạch sử dụng tiền thưởng và số ngày nghỉ Tết của tôi, bố mẹ giận đến mức không thèm nói chuyện. Tôi đã gọi điện về nhiều lần nhưng bố mẹ đều không chịu nghe máy. Nhà chỉ có 4 người, bố mẹ không muốn thiếu vắng tôi trong dịp Tết cổ truyền, khi mà các anh chị họ hai bên nội ngoại đều có mặt đầy đủ. Điều bố mẹ lo lắng hơn cả là chuyện tôi đi du lịch một mình. Ngoài ra, việc "đốt" cả 240 triệu đồng vào một chuyến du hý cũng khiến bố mẹ tôi hoảng hốt. Họ lo lắng rằng với kiểu tiêu tiền như thế, tương lai tôi sẽ nghèo khổ, bấp bênh. Năm nay tôi đã 25 tuổi và tự biết mình có thể làm chủ bản thân, kiểm soát cuộc sống. Về chuyện an toàn, với khả năng ngoại ngữ, những kỹ năng mình có và sự hỗ trợ của công nghệ, tôi hoàn toàn tự tin có thể du lịch nước ngoài một mình (tôi không đi theo tour). Hành trình này cũng là cơ hội để thử thách bản thân, rèn luyện khả năng tự lập và quản lý thời gian, đồng thời đem lại cho tôi cái nhìn mới mẻ về thế giới và cuộc sống, điều sẽ giúp tôi trưởng thành hơn. Với tôi, sống là để hưởng thụ, đang ở đang ở độ tuổi thanh xuân nên tôi không muốn bỏ lỡ điều gì. Có những người chị chơi cùng tôi đã rất hối hận vì "đánh rơi tuổi trẻ". Một chị bạn tôi làm được rất nhiều tiền nhưng không bao giờ dám bỏ ra để đi du lịch hay hưởng thụ, tất cả đều gửi tiết kiệm. Đến khi kết hôn, chị có 700 triệu đồng góp với chồng để mua nhà. Sau đó, chị lại đầu tắp mặt tối vì chuyện gia đình, con cái, tiền kiếm được cũng chắt bóp và dồn hết vào đó. Một lần tâm sự với tôi, chị nói rằng ở tuổi 35, chị hối hận khi nhận ra suốt bao nhiêu năm kể từ khi ra trường đã không dành thời gian và sự tiện nghi cho bản thân. Bây giờ thì các con chị đang ở giai đoạn học hành nước rút, chị phải cống hiến toàn bộ thời gian và tiền bạc nên cũng chưa thể sống cho mình được. Những câu chuyện như vậy khiến tôi quyết định "chơi lớn" bằng chuyến du lịch châu Âu mình hằng mơ ước vào Tết này. Sự phản đối của bố mẹ không làm tôi đổi ý, nhưng vẫn rất "tâm tư" về việc làm sao để nói cho bố mẹ bớt giận. Tôi dự định ngày 23 tháng Chạp tôi sẽ về nhà, mong các anh chị tư vấn tôi nên nói gì để thuyết phục bố mẹ, để họ không vì buồn, vì tức mà mất vui cả cái Tết. Theo VTC News