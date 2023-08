Dùng thuốc viêm mũi dị ứng kéo dài có gây nhờn thuốc không?

2.3. Thuốc corticoid dạng xịt

Thuốc có tác dụng giảm các triệu chứng ngứa mũi, chảy nước mũi, nghẹt mũi. Một số thuốc thuộc nhóm này như beclomethasone, budesonide, fluticasone...

So với đường uống, thuốc corticoid dạng xịt được cho là khá an toàn và ít gây tác dụng phụ hơn. Tuy nhiên, do thuốc có chứa thành phần corticoid, người bệnh không nên tự ý sử dụng hoặc bỏ thuốc giữa chừng, cần dùng đúng phác đồ điều trị của bác sĩ.

2.4. Thuốc corticoid dạng uống

Thuốc corticoid dạng uống thường được chỉ định trong trường hợp viêm mũi dị ứng nặng. Mặc dù khá hiệu quả trong điều trị viêm mũi dị ứng, thuốc corticoid dạng uống gây nhiều tác dụng phụ không mong muốn hơn, đặc biệt nếu dùng liều cao kéo dài.