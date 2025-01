Đưa mẹ chồng 10 triệu sắm Tết, con dâu ngỡ ngàng bị trả lại vì lý do không ngờ

Dù đã từng lên thành phố sống chung và biết về hoàn cảnh của vợ chồng tôi nhưng mẹ chồng vẫn làm khó tôi chuyện tiền nong, nhất là trong dịp cận Tết này. Lại một cái Tết nữa gần đến – cái Tết thứ 3 tôi ăn Tết ở nhà chồng. Trước đây, tôi rất thích cảm giác được quây quần bên gia đình mỗi khi Tết đến xuân về. Thế nhưng, từ ngày lấy chồng, sinh con rồi bị cuốn vào vòng quay cơm áo gạo tiền, tôi gần như không còn mong đến Tết, thậm chí sợ phải đối diện với nó. Trước khi lấy chồng, tôi làm nhân viên marketing, thu nhập hơn chục triệu một tháng. Cứ ngỡ sau khi lấy chồng, công việc của tôi vẫn như cũ, thậm chí còn tốt hơn, thăng tiến hơn. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Sau khi sinh con, tôi bị tăng cân quá mức cộng với những vết rạn da chằng chịt trên cơ thể khiến bản thân vô cùng tự ti. Ngoại hình "xuống cấp", hiệu quả công việc cũng giảm sút do vướng bận con cái khiến tôi bị mất điểm trong mắt lãnh đạo. Đưa tiền mẹ chồng sắm Tết, con dâu sốc với câu nói của bà. Ảnh minh họa. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi bị điều chuyển sang làm bộ phận văn phòng mới thu nhập giảm hơn một nửa. Vì đang nuôi con nhỏ, chưa thể xin việc chỗ khác nên tôi đành chấp nhận. Đúng lúc công việc bị ảnh hưởng thì bố đẻ tôi ở quê bị tai nạn nên mẹ tôi (thời điểm ấy đang ở trên thành phố trông con cho tôi đi làm) phải về quê chăm ông. Không có tiền thuê giúp việc buộc tôi phải nhờ mẹ chồng lên trông cháu cho nửa năm dù thực lòng không hề muốn. Bởi tôi và mẹ chồng không hợp nhau. Ngay từ khi mới về làm dâu, mẹ chồng đã tỏ ra không thích vì thấy tôi hay mặc váy dù váy của tôi đều dài đến đầu gối. Hết soi chuyện ăn mặc, mẹ chồng lại bắt bẻ tôi chuyện chi tiêu hoang phí vì mỗi lần về quê, tôi hay mua nhiều quà biếu ông bà. Không những thế, mẹ chồng tôi là người rất khó hiểu. Khi tôi chủ động làm mọi việc, mẹ chồng nói tôi hỗn láo, vượt mặt người lớn, "trứng đòi khôn hơn vịt". Đến lúc tôi hỏi bà nhiều, mẹ chồng lại quay sang chì chiết việc gì cũng trông chờ vào bà. Vì không biết chiều mẹ chồng theo cách nào nên sau đó, tôi quyết định giải quyết mọi chuyện bằng tiền. Trong mọi công việc, tôi đều cố gắng đưa dư tiền cho mẹ chồng để bà toàn quyền làm theo ý mình. Kể từ đó, tôi thấy bà dễ chịu hơn với tôi so với trước. Chính vì áp lực phải đưa nhiều tiền cho mẹ chồng nên dần dần tôi từ một cô gái vui vẻ, biết chăm chút bản thân trở thành một người phụ nữ căn ke, mua gì cũng phải nâng lên đặt xuống, cân nhắc trước sau rồi mới dám quyết định. Rồi từ ngày mẹ chồng lên sống cùng, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng càng trở nên căng thẳng. Bởi tôi không còn nhiều tiền để đưa cho mẹ chồng nữa. Suốt gần một năm mẹ chồng ở cùng là khoảng thời gian tôi ngột ngạt, khó thở vô cùng. Nhiều lúc tự dặn lòng mình phải cố nhịn, đợi con cứng cáp, đi học, mẹ chồng về quê, rồi đâu sẽ vào đó. Thế nhưng, vẫn rất nhiều lần tôi phải bật khóc vì ấm ức với mẹ chồng. Và hiện tại cũng thế. Tôi đang rất stress với mẹ chồng vì chuyện tiền nong sắm Tết. Dù đã từng lên thành phố sống chung và biết về hoàn cảnh của vợ chồng tôi cũng không khá giả gì nhưng mẹ chồng vẫn làm khó tôi chuyện tiền nong. Bà nhất quyết không cầm 10 triệu tôi đưa để nhờ sắm Tết như mọi năm với lý do năm nay giá cả leo thang, bé nhà tôi lại lớn hơn, "ăn nhiều hơn" nên số tiền đó là không đủ mà phải gấp đôi. Tôi nói sẽ đưa thêm sau hoặc chủ động mua đồ ăn riêng cho con nhưng mẹ chồng vẫn khăng khăng trả lại và bắt tôi tự lo liệu. Nhưng dĩ nhiên tôi biết, nếu tôi cầm tiền và tự sắm Tết, tôi chắc chắn mẹ chồng sẽ không để cho tôi ăn Tết ngon. Giờ tôi đang vô cùng khó nghĩ, chẳng lẽ phải đi vay tiền để đưa đủ cho mẹ chồng theo yêu cầu của bà để cho Tết được yên? Theo Gia đình và xã hội