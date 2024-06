Du lịch Quảng Ninh sẵn sàng 'bứt phá' mùa cao điểm

Theo thống kê 3 tháng đầu năm, tổng lượng khách đến Quảng Ninh ước đạt trên 5,3 triệu lượt, tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 105% kịch bản tăng trưởng. Trong đó, khách quốc tế ước đạt trên 1,2 triệu lượt, tăng tới 410% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 10.200 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Những con số này cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng của du lịch Quảng Ninh ngay trong quý đầu tiên của năm 2024.

Đối với chất lượng dịch vụ lưu trú, đến thời điểm này, hệ thống các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, homestay trên địa bàn tỉnh đều có sự chuẩn bị, sẵn sàng về cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện an toàn cho du khách.

Khách sạn Bảo Minh Radiant Hạ Long là một trong những khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao nằm ở vị trí trung tâm phường Bãi Cháy (TP Hạ Long). Từ đầu năm đến nay, khách sạn thường xuyên đón khách du lịch từ Đài Loan, Hàn Quốc... tới lưu trú với công suất phòng đạt từ 60-70%.

Ông Bùi Tấn Điều - Giám đốc Điều hành khách sạn Bảo Minh Radiant Hạ Long, cho biết: “Với hạ tầng đồng bộ, nhiều điểm vui chơi lý thú, đa dạng các sản phẩm, lượng khách du lịch tới TP Hạ Long sẽ tăng mạnh. Riêng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, khách sạn đã kín phòng. Để đáp ứng tốt nhất cho du khách, cùng với việc chú trọng nâng cấp, trang trí, sắp xếp lại không gian sảnh, buồng, phòng và các khu vực như: Nhà hàng, bể bơi... khách sạn đã duy trì tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nhân lực, đa dạng hóa thực đơn các món ăn sáng, thường xuyên rà soát các bộ phận đảm bảo luôn trong tâm thế sẵn sàng phục vụ du khách một cách tốt nhất”.