Du khách tấp nập đổ tới Quảng Ninh trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, huyện đảo Cô Tô đón 5.000 khách du lịch

Để thu hút du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều hoạt động du lịch với một loạt các lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao hấp dẫn. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, các cơ sở lưu trú, nhà hàng đều đông khách. Các khách sạn tiêu chuẩn 4 đến 5 sao ở thành phố Hạ Long, Móng Cái và huyện đảo Cô Tô đạt 100% công suất phòng.

Riêng thành phố Hạ Long, trung tâm du lịch của cả tỉnh Quảng Ninh đã đón khoảng 50.000 lượt khách, trong đó khách nội địa là trên 39.000 lượt, tổng doanh thu từ du lịch, dịch vụ đạt trên 105 tỷ đồng.

Thành phố Hạ Long tổ chức 8 sự kiện văn hóa thể thao, nổi bật là Lễ hội Carnaval Hạ Long để mời gọi du khách

Để bảo đảm an ninh trật tự và tạo ấn tượng cho du khách về một kỳ nghỉ lễ đẹp, các địa phương đều có phương án điều tiết giao thông, phấn đấu không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Trung tá Võ Quang Hòa, Đội trưởng Đội CSGT thành phố Hạ Long cho biết: "Công an thành phố Hạ Long đã dự báo trước tình hình và xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng của phòng ban, nghiệp vụ của công an tỉnh Quảng Ninh; Các phòng ban nghiệp vụ của Sở GTVT; Lực lượng quân đội, đảm bảo ANTT các sự kiện, đảm bảo cho nhân dân và du khách đi lại vui chơi được an toàn và thông suốt".