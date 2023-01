Du khách 'đội mưa' lên ngôi chùa ở đỉnh đẹp nhất trong số 99 đỉnh núi Hồng

Chị Nguyễn Thị Hương (trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) năm nào cũng đến chùa Hương Tích vào dịp đầu năm mới. Chị đến chùa vừa để chiêm ngưỡng cảnh sắc, vừa cầu cho bản thân, gia đình năm mới nhiều sức khỏe, bình an.

Nhiều em nhỏ cũng theo cha mẹ đi chùa. Có những em bé được bố mẹ bế đã ngủ ngon trên đường đi hành lễ.

Ông Võ Thành Chung, Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích cho biết, từ Mùng 1 đến Mùng 5 Tết Quý Mão đã có hàng vạn lượt khách đến tham quan, chiêm bái tại chùa. Trung bình mỗi ngày có từ 1,3 đến 1,5 vạn người đến tham quan.

"Ngày hôm nay dù thời tiết không thuận lợi nhưng có rất nhiều du khách đến chùa để chiêm bái. Để việc tham quan, hành lễ diễn ra an toàn, thuận lợi, năm nay công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được tăng cường. Các dịch vụ đưa đón khách tham quan như: Thuyền, cáp treo, xe điện,... được tổ chức chu đáo và có nhiều đổi mới, để lại tình cảm, dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách", ông Võ Thành Chung cho hay.

Cũng theo Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích, kế hoạch lễ khai hội chùa Hương Tích sẽ được khai mạc vào sáng nay 27/1 (Mùng 6 Tết), tuy nhiên do thời tiết không thuận lợi nên phải thay đổi, lùi lại vào sáng 29/1 (Mùng 8 Tết).