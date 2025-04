Đủ chiêu trò trục lợi mua bán nhà ở xã hội

Đủ chiêu trò

Theo ghi nhận, trên địa bàn TP Đà Nẵng thời gian qua đã xuất hiện nhiều thông tin giả mạo liên quan đến việc mua bán, sang nhượng nhà ở xã hội. Không ít đối tượng lợi dụng nhu cầu cấp thiết về nhà ở của người dân có thu nhập thấp để trục lợi.

Mới đây, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Diệu Huyền (55 tuổi, trú tại chung cư Phước Lý, phường Hòa An, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ tháng 1/2022, đối tượng này đã lợi dụng việc người dân có nhu cầu thuê căn hộ chung cư thuộc diện chính sách xã hội để trục lợi. Khi biết người có nhu cầu về chỗ ở, đối tượng Huyền tự giới thiệu bản thân có quen biết với cán bộ làm việc tại các cơ quan, ban ngành của nhà nước và có khả năng chạy thủ tục để được thuê chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn Đà Nẵng.