Dự báo miền Trung sắp đón đợt mưa lớn diện rộng kéo dài

Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/10 đến 7h ngày 28/10 có nơi trên 60mm như: Thần Sa (Thái Nguyên) 94.2mm, Thanh Lương (Hà Nội) 85.5mm, Thanh Thịnh (Bắc Kạn) 73.4mm, Đồng Tâm (Quảng Ninh) 63.6mm, Thạnh Đông (Kiên Giang) 64.4mm, Tuyên Nhơn (Long An) 62.8mm, Thạnh Tân (Tiền Giang) 60.8mm...

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (28/10), phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Ngày và đêm 28/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm. Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ chiều 29/10 đến ngày 2/11, Bắc và Trung Trung Bộ khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.