Đột ngột bị Thái Lan sa thải, HLV Mano Polking phản ứng ra sao?

Chia sẻ về HLV mới của đội tuyển Thái Lan, Madam Pang cho biết: "Đối với vị trí HLV mới, chúng tôi đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định bổ nhiệm ông Masatada Ishii. HLV này sẽ đảm nhiệm công việc ở đội tuyển Thái Lan ngay lập tức.

Lý do vì đội bóng không có nhiều thời gian chuẩn bị khi Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 1 năm sau. Bên cạnh đó, chúng tôi còn 4 trận đấu còn lại ở vòng loại World Cup 2026. Do đó, ưu tiên của Liên đoàn bóng đá Thái Lan là lựa chọn người am hiểu bóng đá xứ Chùa vàng.

Masatada Ishii từng có kinh nghiệm làm việc ở Thái Lan và Nhật Bản. Nên nhớ, Nhật Bản là đội bóng kiểu mẫu của bóng đá châu Á. Tôi tin HLV Masatada Ishii là người phù hợp với đội tuyển Thái Lan".

Trong khi đó, HLV Mano Polking có khả năng sẽ trở về dẫn dắt CLB TPHCM. Trong quá khứ, HLV người Brazil từng dẫn dắt CLB TPHCM ở cuối mùa giải 2020 đến đầu mùa giải 2021. Nhưng sau đó, ông phải rời đội bóng do giải V-League khi đó tạm hoãn rồi dừng giữa chừng vì dịch Covid-19.