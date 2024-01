Đốt lửa, bật nước nóng để sưởi ấm cho động vật ở vườn thú Hà Nội

Hầu hết các chuồng nuôi nhốt động vật tại vườn thú Thủ Lệ được lắp đặt kính cường lực để đảm bảo an toàn, mỹ quan cho du khách đến tham quan và giữ ấm cho động vật.

"Đối với các khu chuồng thú nhỏ ngoài trời như khỉ, voọc, chúng tôi có hộp trú, dùng tôn hoặc lá cọ che chắn, lót thêm rơm rạ để thú nằm", ông Dũng thông tin.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/1, Hà Nội rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 12-14 độ C. Do trời rét hại, nhiều loại động vật như vượn, cừu, dê... nằm túm tụm cạnh nhau để tránh rét.

Trải qua nhiều năm bảo tồn, nhân giống, sưu tầm… vườn thú tại Công viên Thủ Lệ có hơn 40 loại đặc hữu quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam như beo lửa, hổ Đông Dương, báo hoa mai, báo gấm, gà lôi lam đuôi trắng, cá cóc Tam Đảo, chim trĩ…