Đòi xem chuyên đề của Cảnh sát 141, tài xế chây ỳ không đo nồng độ cồn

Duy trì việc đảm bảo an toàn giao thông sau dịp Tết Nguyên đán, Công an TP Hà Nội chỉ đạo 15 tổ Cảnh sát 141 cùng 29 đội CSGT - Trật tự của Công an quận, huyện, thị xã kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn.

Tối 12/2, Tổ công tác Y11/141 thực hiện lập chốt tại nút giao Lê Trọng Tấn – KĐT Park City (Hà Đông). Một phần đường Lê Trọng Tấn (hướng từ Hoài Đức đi Hà Đông) được lực lượng chức năng ngăn lại để kiểm tra nồng độ cồn với tài xế.

Đến 20h35 cùng ngày, Tổ công tác yêu cầu dừng ô tô mang biển kiểm soát 30H- 484.XX do tài xế V.Đ.N. (SN 1995, trú tại Phú Thọ) điều khiển để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế này không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn mà yêu cầu tổ Cảnh sát 141 cho kiểm tra chuyên đề, kế hoạch công tác.