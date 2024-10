Đối thủ của Vios, Accent tăng mạnh tiêu thụ sau khi giảm giá niêm yết

Doanh số Honda City tháng 9 tăng gần 4 lần so với tháng trước, vượt sức bán của Hyundai Accent và chỉ xếp sau Toyota Vios ở phân khúc sedan hạng B. Trong phân khúc sedan hạng B, Honda City từng là sản phẩm có giá lẻ đề xuất cao nhất. Do đó, dù được đánh giá cao về cảm giác lái và hàm lượng trang bị, mẫu xe này chưa thể trở thành lựa chọn của số đông. Sang tháng 9, Honda Việt Nam điều chỉnh giá bán cho City, giảm 40-60 triệu đồng tùy phiên bản. Giá bán mới của mẫu xe Nhật khởi điểm 499 triệu và cao nhất là 569 triệu đồng, thay vì khoảng 559-609 triệu đồng như trước. Sau khi điều chỉnh, giá khởi điểm của Honda City tuy vẫn cao hơn các đối thủ nhưng bản RS đã không còn đắt nhất phân khúc, ngang bản "full" của Hyundai Accent (569 triệu đồng) (Ảnh: Nguyễn Lâm). Ngoài việc giảm giá, hãng không còn áp dụng khuyến mãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho City trong tháng 9. Tuy nhiên, do được lắp ráp trong nước, mẫu xe này vẫn đủ điều kiện hưởng mức giảm 50% lệ phí trước bạ, theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Với giá bán mới cùng sự ấm lên của thị trường, sức tiêu thụ của Honda City bùng nổ với 1.590 xe được giao, tăng trưởng gần 3,8 lần so với tháng 8. Kết quả này giúp Honda City vượt qua Hyundai Accent ở tháng 9, chiếm giữ vị trí số 2 ở phân khúc sedan hạng B. Mẫu xe Hàn Quốc bán được 1.290 chiếc, tăng 37%. Xét lũy kế doanh số 9 tháng đầu năm, Hyundai Accent vẫn đang ở vị trí số 2 trong phân khúc sedan hạng B, với tổng cộng 8.200 xe được giao (Ảnh: TC Motor). Bán chạy nhất nhóm xe này trong tháng 9 tiếp tục là Toyota Vios. Mẫu xe Nhật Bản bùng nổ khi được nhà sản xuất tặng 50% lệ phí trước bạ, giúp người dùng hưởng ưu đãi "kép" lên tới 100% lệ phí trước bạ, do được lắp ráp trong nước. Cụ thể, Vios tiêu thụ được 1.842 xe trong tháng 9, tăng 82% so với tháng 8. Với tổng mức hỗ trợ lệ phí trước bạ là 100%, người dùng tiết kiệm được 46-54 triệu đồng khi mua Toyota Vios trong tháng 9 (Ảnh: Nguyễn Lâm). Những vị trí còn lại trong phân khúc sedan hạng B lần lượt thuộc về Mazda2, Mitsubishi Attrage và Kia Soluto. Trong đó, Mazda2 là sản phẩm duy nhất tại nhóm xe này ghi nhận sức tiêu thụ sụt giảm trong tháng vừa qua. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc và không có ưu đãi hấp dẫn. Phân khúc này còn Nissan Almera nhưng không được hãng công bố doanh số (Ảnh: Nguyễn Lâm).