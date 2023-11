Đổi tên căn cước công dân, người dân có phải làm lại căn cước mới?

"Bộ Công an hay bất cứ cơ quan nào cũng không theo dõi và không thể theo dõi", Đại tướng Tô Lâm khẳng định Bộ Công an có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho công dân sử dụng thẻ căn cước gắn chip.