Đòi nợ kiểu giang hồ, 2 anh em ruột bị bắt

Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM bắt giam Trần Trung Hiếu và Trần Trung Bình vì hành vi đòi nợ bằng cách đập phá tài sản, hành hung người dân, gây náo loạn khu vực. Ngày 19/12, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã bắt tạm giam Trần Trung Hiếu (SN 1993) và Trần Trung Bình (SN 1999, em ruột của Hiếu, cùng quê Long An) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trần Trung Hiếu (phải) và Trần Trung Bình tại công an Cả hai anh em từng có tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, trên đường đi đám giỗ về, Hiếu và Bình ghé nhà anh Nguyễn Trung T. (ngụ huyện Bình Chánh) để đòi số tiền 60 triệu đồng. Tuy nhiên, do anh T. không có ở nhà, cả hai liền đi tìm. Phát hiện anh T. đang ở tiệm tóc gần đó, Hiếu và Bình đã lớn tiếng chửi bới, sau đó đập phá bảng quảng cáo của tiệm. Chủ tiệm tóc ra can ngăn liền bị Hiếu tấn công, đánh vào mặt, trong khi Bình đạp ngã nạn nhân xuống đường. Không dừng lại ở đó, cả hai tiếp tục làm hư hỏng tài sản của một người dân khác tại khu vực. Không đòi được nợ từ anh T., anh em Hiếu tiếp tục đến tiệm tạp hóa của bà H. để đòi số tiền 70 triệu đồng mà con trai bà H. đã vay trước đó. Tại đây, Hiếu đứng ngoài đạp ngã bảng hiệu tiệm, còn Bình lớn tiếng chửi bới, gây náo loạn rồi cả hai bỏ đi. Một trong các nạn nhân đã đến trình báo công an. Sau khi nhận tin, lực lượng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng bắt giữ Hiếu và Bình để xử lý theo quy định pháp luật. Hoàng Thọ