'Đội IT' và bài học từ cơn sốt 'Đào, Phở và Piano'

Những ngày gần đây, bộ phim “Đào, Phở và Piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn đã thực sự tạo nên một “cơn sốt” trên khắp các phòng chiếu.

“Cơn sốt” do “Đào, Phở và Piano” tạo ra còn gây nên hiện tượng quá tải, nghẽn mạng, bảo trì, thậm chí quá tải máy in đối với hệ thống website của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Beta Cinemas và Cinestar. Các đơn vị này sau đó không nhận bán vé xem phim online “Đào, Phở và Piano” do lo ngại hệ thống hoạt động không ổn định.

Diễn viên Trần Lực tại phim trường quay "Đào, Phở và Piano"

Khác với các bộ phim chiếu rạp thông thường, “Đào, Phở và Piano” là bộ phim do Nhà nước đặt hàng sản xuất với chi phí khoảng 20 tỷ đồng. Sức hút của “Đào, Phở và Piano” cho thấy tiềm năng thương mại của các bộ phim do Nhà nước sản xuất.

Theo ông Vũ Đức Tùng, quyền Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, việc khán giả cùng đặt vé xem một bộ phim do Nhà nước sản xuất khiến trang web của đơn vị này bị sập là hiện tượng trước nay chưa từng có.