Đồi cỏ cháy mênh mông đẹp tựa thước phim cổ điển ở Cao Bằng

Cuối thu, khung cảnh những đồi cỏ trập trùng trải dài mênh mông ở Vinh Quý, Hạ Lang (Cao Bằng) tạo nên bức tranh thiên nhiên đẹp kỳ vĩ hiếm nơi nào có được. Nước ta có một số thảo nguyên và đổi cỏ khi vào độ cuối thu sẽ chuyển màu, trở thành “cỏ cháy”, như thảo nguyên Bùi Hui (ở Quảng Ngãi), đỉnh Phượng Hoàng (ở Quảng Ninh)… Có một nơi rộng lớn bao la, kỳ vĩ trập trùng, đó là đồi cỏ cháy ở Hạ Lang (Cao Bằng) Theo người dân địa phương, đồi cỏ có tên là Pò Nhá Quáng, có nghĩa là Đồi Cổ Rộng. Nhưng hiện nay, tên gọi Pò Nhá Quáng đã được “nói lại” thành Ba Quáng. Hoặc cũng có người lấy tên xã Vinh Quý đặt tên đồi cỏ là đồi cỏ Vinh Quý. Vài năm trở lại đây, đồi cỏ trở nên nổi tiếng bởi những khung hình tuyệt đẹp của nhiếp ảnh gia Thái Dương AC và một số KOL du lịch khi đi đến đây. Núi non trùng điệp với những thảm cỏ cháy tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy kỳ vĩ ở Hạ Lang qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thái Dương AC. Cuối thu cho đến cuối xuân, khi nhiệt độ xuống thấp, cỏ úa màu tạo thành sắc vàng cháy đẹp mơ màng. Đồi cỏ nằm giáp ranh xóm Khum Đin và Bắc Vọng của xã Vinh Quý, huyện Lang Hạ. Để đi đến đồi cỏ cháy, bạn di chuyển đến thành phố Cao Bằng. Từ đó đi thêm khoảng 80km là đến thị trấn Thanh Nhật của huyện Lang Hạ. Từ thị trấn Thanh Nhật đến đồi cỏ khoảng 6-7km. Bạn đi theo cung đường ĐT 206/ĐT207, đường bê tông nên bạn có thể đi bằng ô tô hoặc xe máy. Đến ngã ba xóm Khum Đin, bạn rẽ phải vào đường bê tông nhỏ, đi tiếp khoảng 3km, dừng xe dưới chân đồi và đi bộ lên. Quãng đường đi bộ lên đồi cỏ khoảng 700m, bạn đi hết 10-15 phút. Từ tháng 5 đến 10 nơi này sẽ là một màu xanh ngắt trải dài ngút ngàn với núi non nhấp nhô. Từ cuối tháng 10, du khách cũng thích đến đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên khi cỏ đã úa màu. Chính vì thế, vào bất kỳ mùa nào, đồi cỏ cũng là nơi mang lại sự yên bình, nhẹ nhõm, “chữa lành” cho những tâm hồn mệt mỏi vì công việc, nhịp sống ở chốn thành thị. Đồi cỏ cháy là điểm check-in của nhiều bạn trẻ trong vài năm nay. Giữa núi đồi trùng điệp, đứng ở góc nào bạn cũng có thể có những bức hình đẹp. Những bộ ảnh được thực hiện tại đồi cỏ đặc biệt này luôn thu hút sự chú ý của cộng đồng đam mê du lịch. Mùa này, tại đồi cỏ cháy, thời gian chụp ảnh đẹp nhất khoảng 4h30-5h30, nếu có thời gian bạn ở lại cắm trại qua đêm, nằm ngắm bầu trời đầy sao. Nếu không, bạn có thể đến bất kỳ khung giờ nào tuỳ vào lịch trình của mình. Hai du khách nước ngoài cũng vừa được anh Thái Dương thực hiện một bộ ảnh tại miền cỏ cháy. Anh Dương cho biết, du khách rất bất ngờ trước vẻ đẹp tựa thảo nguyên bao la cũng như sắc màu tựa thước phim cổ điển của nơi đây. Sự tĩnh lặng và sắc màu héo úa mang lại vẻ đẹp khó cưỡng với bất kỳ ai. Hiện tại, khu vực đồi cỏ chỉ có một điểm dừng chân để mọi người có thể nghỉ lại, ăn trưa hoặc ngồi thư giãn. Dự kiến vào tháng 12, địa phương sẽ tổ chức “Lễ hội đồi cỏ Ba Quáng” tương tự năm 2023. Lễ hội sẽ thu hút đông đảo người dân, du khách đến trải nghiệm. Để tránh đông đúc, bạn có thể đến đây ngay tháng 11 này, khi đang ít người, thời tiết đẹp chưa quá giá rét. Vẻ đẹp của đồi cỏ vào mùa hè và đầu thu. Nếu muốn hoà mình vào không gian xanh mát này, bạn nên đến đây từ tháng 5 đến đầu tháng 10. Khung cảnh mùa này mang lại cảm giác tươi mát, tràn đầy sức sống. Những triền núi phủ một sắc màu hoàn toàn khác so với thời điểm hiện nay. Từ đồi cỏ ở Vinh Quý, Hạ Lang, bạn có thể du ngoạn thêm nhiều địa điểm khác để khám phá vẻ đẹp của non nước Cao Bằng, như thác Bản Giốc, núi Thủng – hồ Thang Hen, các làng nghề làm hương, làm miến, làm ngói âm dương… Bạn sẽ không bao giờ hối hận khi dành thời gian đế đến và dạo bước qua miền đất đẹp trữ tình mà không kém phần hùng vĩ này.