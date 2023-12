Độc đáo 'trend' làm cây thông Noel bằng công thức Toán, Lý, Hóa của giới trẻ

Your browser does not support the video tag.

Clip: Cây thông Noel bằng công thức toán gây sốt mạng. ( Nguồn: Tiktok/@dth061006)

Các bạn trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường luôn rất háo hức với lễ Giáng sinh, nhưng đây cũng là thời gian mà họ đang phải tăng cường "dùi mài kinh sử" với lịch ôn thi học kỳ căng thẳng.

Có lẽ vì vậy mà phong trào chuẩn bị Giáng sinh của giới học trò cũng mang chất học hành, còn chuyện học hành lại đầy không khí Noel.

Ít nhất thì điều này cũng thể hiện trong xu hướng "làm" cây thông Noel bằng công thức các môn học đang sốt xình xịch trên mạng xã hội những ngày gần đây.

Với sự thông minh, hài hước và sức sáng tạo vô đối, hội "nhất quỷ nhì ma" tranh thủ vừa học vừa "bắt trend" trang trí cây thông Noel với các phiên bản độc lạ.