Doanh số ô tô liên tục sụt giảm tại Việt Nam

Mới đây, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết doanh số toàn thị trường trong tháng 5 chỉ đạt 20.726 xe, giảm 8% so với tháng 4 trước đó và giảm hơn một nửa so với tháng 5 cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, lượng bán ra của xe lắp ráp trong nước đạt 12.079 chiếc, xe nhập khẩu đạt 8.647 chiếc. Chúng lần lượt giảm 9% và 5% so với tháng 4.

Trong khi đó, so với tháng 4, doanh số bán hàng của Hyundai và VinFast lần lượt giảm 22,14% và 21,11%. Tính cả hai thương hiệu này, thị trường ô tô Việt đã có tổng cộng 27.297 xe bán tới tay khách hàng.