Doanh số bán ô tô tại Việt Nam tháng 11 tăng 14%

Chiều 10/12, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố doanh số bán xe của các đơn vị thành viên trong tháng 11/2024 đạt 44.200 xe, tăng 14% so với tháng trước. Ảnh minh hoạ: TTXVN Trong tổng doanh số trên, có xe 34.835 xe du lịch, tăng 15%; 9.017 xe thương mại, tăng 9%; và 348 xe chuyên dụng, tăng 54% so với tháng trước. Xét theo nguồn gốc, trong khi doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 25.114 xe, tăng 19% thì doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 19.086 xe, chỉ tăng 8% so với tháng trước. Theo VAMA, doanh số tháng 11 tăng đáng kể nhờ có chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định 109/2024/NĐ-CP ngày 29/8/2024 được áp dụng trong thời gian 3 tháng, từ tháng 9 đến tháng 11/2024. Tính chung 11 tháng năm 2024, doanh số bán xe toàn thị trường ô tô của các đơn vị thành viên VAMA đạt 308.544 xe các loại, tăng 17% so với năm 2023; trong đó xe du lịch tăng 18%, xe thương mại tăng 16% và xe chuyên dụng tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng tính theo xuất xứ xe, trong khi doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 159.868 xe, tăng 1,6% thì xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 148.676 xe, tăng 40% so với cùng kì năm trước. Theo các chuyên gia trong ngành ô tô, với sự tăng trưởng đồng đều ở các phân khúc và nguồn gốc xe ở tháng 11/2024, thị trường ô tô Việt Nam đang cho thấy sự khởi sắc đáng kể, đặc biệt khi nhu cầu người tiêu dùng tiếp tục gia tăng mạnh mẽ vào dịp cuối năm. Đây là tín hiệu lạc quan cho thị trường ô tô trong những tháng cuối năm và cả năm 2025.