Doanh nghiệp xây dựng trái phép, xâm hại Di sản thế giới Tràng An

Ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình vừa ký văn bản giao UBND huyện Hoa Lư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với những vi phạm về trật tự xây dựng, sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình, đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 20/4.

Công trình xây dựng vi phạm của Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình xâm hại vùng lõi di sản thế giới Tràng An (Ảnh: NT).

Trước đó, qua công tác tuần tra, phối hợp kiểm tra, Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An (Sở Du lịch Ninh Bình) phát hiện Công ty TNHH MTV Cuộc sống Ninh Bình xây dựng hàng loạt công trình trái phép trong vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Di sản thế giới Tràng An, tại thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư).