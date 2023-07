Điều tra vụ nhóm người trói, đánh 2 kiểm lâm ở Đồng Nai

Thông tin ban đầu, sáng 29/6, lực lượng kiểm lâm Trạm Kiểm lâm số 1 hồ Trị An (thuộc Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai) gồm 2 kiểm lâm viên Nguyễn Văn Lưu và Nguyễn Thanh Lương điều khiển ca nô thực hiện nhiệm vụ tuần tra hoạt động khai thác thủy sản trên lòng hồ Trị An.

Ngày 4/7, Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ 2 kiểm lâm viên của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai bị tấn công.

Lúc này, anh Lưu và Lương phát hiện tại khu vực Vàm Sa Mách thuộc hồ Trị An (thuộc xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) có ngư cụ lợp xếp (là ngư cụ bị cấm sử dụng để khai thác thủy sản trên hồ Trị An). Do đó, 2 kiểm lâm viên đã tiến hành thu gom số ngư cụ bị cấm để tiến hành kiểm đếm, xác minh đối tượng.