Điều gì sẽ xảy ra nếu Kpop cấm hát nhép 100% như Cbiz: Knet cho rằng chỉ HYBE và YG sống sót, SM và JYP lại bị mỉa mai

Knet cho rằng nếu cấm idol hát nhép chính là cấm hình thức Live AR lộ liễu này. Họ cũng thẳng thắn chỉ ra những nghệ sĩ ở YG và HYBE sẽ 'sống sót' vì nghệ sĩ ở 2 công ty này hát live MR. Trong khi đó, SM và JYP cũng như một số công ty khác lại bị mỉa mai vì thường xuyên cho 'gà nhà' hát nhép theo hình thức Live AR. (Điều này đã được tiết lộ qua nhiều cue sheet trước giờ trình diễn của các show âm nhạc).

Đặc biệt, Knet khẳng định nhà SM nổi tiếng sở hữu dàn vocal chất lượng nhưng vẫn để những nhóm nhạc idol của mình hát nhép AR. Một số người cho rằng công ty lo sợ idol sẽ mắc lỗi khi hát. Theo Knet, idol nhà SM thật sự có những người hát hay, nhưng cũng có những người hát chưa tốt nên công ty muốn dùng Live AR để bảo đảm màn trình diễn đồng bộ và hoàn hảo nhất có thể. Tuy nhiên họ vẫn không thích điều này và mong Kbiz cũng cấm hát nhép để có một sân chơi công bằng nhất.

Trong màn trình diễn 'Dive into You' trên Music Bank ngày 14/5, thành viên Renjun bước lên sân khấu hát to rõ mà không cần dùng đến mic hay bất kì thiết bị hỗ trợ nào. Sau đó Mark phát hiện và đưa mic của mình cho Renjun để anh chàng có thể hoàn thiện part của mình, nhưng điều đó cũng vô tình khẳng định toàn bộ màn trình diễn này của NCT DREAM là hát nhép và khiến Knet thất vọng.

Một số bình luận của Knet:

- Tôi thấy vụ này được nè, nên cấm hành vi hát nhép lừa dối khán giả chứ.

- Những người muốn chúng ta cũng làm điều này như Trung Quốc, các bạn không phải là người Hàn Quốc phải không?