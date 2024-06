Điệp viên huyền thoại giúp Israel giành thắng lợi trong cuộc chiến 6 ngày

Người trung thành với chủ nghĩa phục quốc Do Thái

Theo IFCJ và Myjewish.com, trong cuộc chiến với liên minh các nước láng giềng Ảrập năm 1967, Israel đã có thể chinh phục Cao nguyên Golan một cách nhanh chóng và hiệu quả. Chiến công này sẽ không thể có được nếu không có những thông tin do điệp viên Eli Cohen cung cấp.

Eli Cohen chào đời tại Ai Cập năm 1924 trong một gia đình Do Thái di cư từ Aleppo, Syria tới Alexandria, Ai Cập. Năm 1949, ngay sau khi Nhà nước Israel được thành lập, cha mẹ và anh em của Cohen đã chuyển tới Israel. Tuy nhiên, ông ở lại giúp điều phối các hoạt động của người Do Thái và chủ nghĩa phục quốc Do Thái ở Ai Cập dù đây là một hoạt động mạo hiểm.

Năm 1955, Cohen trải qua khóa đào tạo gián điệp chuyên sâu ở Israel rồi sau đó trở lại Ai Cập với hy vọng giúp đỡ Israel. Tuy nhiên, Cohen bị chính quyền Ai Cập giám sát ngay lập tức.

Năm 1956, khi Ai Cập và Israel giao chiến trong Chiến dịch Sinai, những người Do Thái còn lại ở Alexandria bị trục xuất và Cohen cuối cùng cũng trở về Israel. Ba năm sau, ông kết hôn với một người Do Thái gốc Iraq là Nadia Majald và có 3 con.

Gia nhập cơ quan tình báo Mossad

Ảnh: Sputnik

Năm 1960, cơ quan tình báo Israel Mossad tiếp cận Cohen để giao cho ông một nhiệm vụ ở Syria. Tình báo Israel đặc biệt quan tâm tới Cohen vì ông có những nét đặc trưng Ảrập, có kiến thức và nói tiếng Ảrập, Anh, Pháp thành thạo.