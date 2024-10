Điện thoại Trung Quốc được ‘tăng lực’ để đấu với Apple, Samsung

Các hãng điện thoại Trung Quốc như Xiaomi, OnePlus, Realme và Honor đều đã công bố các thiết bị tích hợp chip Snapdragon 8 Elite mới nhất để cạnh tranh với Apple, Samsung. Chip di động mới nhất của Qualcomm sẽ mang lại “sinh lực” cần thiết để điện thoại Trung Quốc đấu với Apple, Samsung trên mặt trận AI. Hôm 21/10, Qualcomm công bố chip Snapdragon 8 Elite mới nhất, nhấn mạnh khả năng chạy mô hình AI tạo sinh ngay trên thiết bị mà không cần thông qua các máy chủ từ xa. Nó bao gồm các nhân Oryon tương tự loại chip dùng trong máy tính Windows. Theo công ty bán dẫn Mỹ, chip mới có hiệu suất tăng 45% so với đời trước. Snapdragon 8 Elite sản xuất trên tiến trình 3nm, bao gồm hai lõi xung nhịp 4.32GHz và 6 lõi xung nhịp 3.53GHz, GPU Adreno 830. Quyết định quay lại sử dụng thiết kế bộ xử lý riêng nằm trong chiến lược của CEO Qualcomm Cristiano Amon. Dưới sự dẫn dắt của các CEO trước đây, dòng Snapdragon dần lệ thuộc vào thiết kế của Arm. Oryon do nhóm kỹ sư của Nuvia – startup được Qualcomm thâu tóm – phát triển. Nó đóng vai trò trung tâm trong các con chip trên laptop của hãng. Phó Chủ tịch cấp cao Xiaomi Adam Zeng có mặt tại sự kiện ra mắt chip Snapdragon 8 Elite của Qualcomm ngày 21/10. Ảnh: YouTube Tại sự kiện của Qualcomm, Phó Chủ tịch cấp cao Xiaomi – Adam Zeng – tuyên bố, Xiaomi sẽ là công ty đầu tiên ra mắt thiết bị dùng chip Snapdragon 8 Elite khi dòng Xiaomi 15 được tung ra cuối tháng 10. Xiaomi 15 đánh dấu khởi đầu mới trong quan hệ hợp tác với Qualcomm, ông nói thêm. Honor, OnePlus, Realme nằm trong số các hãng điện thoại Trung Quốc khác đã chia sẻ kế hoạch đưa Snapdragon 8 Elite vào sản phẩm. Realme sẽ giới thiệu mẫu GT 7 Pro vào tháng 11 nhằm kiếm thêm thị phần tại phân khúc cao cấp. Trong khi đó, dòng Magic 7 của Honor ấn định ngày ra mắt 30/10 và cũng dùng sản phẩm mới nhất từ Qualcomm. Các tính năng AI đã trở thành điểm khác biệt quan trọng nhất trên smartphone. Những thương hiệu lớn nhất như Apple, Google và Samsung bắt đầu tự thiết kế chip riêng với lõi NPU (bộ xử lý thần kinh) để xử lý các tác vụ AI. Samsung sử dụng cả chip Exynos tự phát triển và chip Snapdragon trong điện thoại Galaxy. “Gã khổng lồ” Hàn Quốc tuyên bố sẽ dùng chip Snapdragon 8 Elite trong các mẫu máy sắp tới. Điện thoại Trung Quốc đang tăng tốc nỗ lực cải thiện năng lực AI tạo sinh. Bản cập nhật iOS 18.1 của Apple sẽ sớm đưa Apple Intelligence lên iPhone tại một số nước nhưng theo giai đoạn và chưa có sẵn ngay lập tức ở đại lục. Trước đó, trong cuộc điện đàm với các nhà đầu tư, CEO Apple Tim Cook cho biết, phải hiểu rõ các quy định pháp lý trước khi cam kết và có lộ trình mang tính năng AI đến với người dùng iPhone. Do OpenAI bị cấm tại Trung Quốc, “táo khuyết” phải tìm kiếm đối tác khác để cung cấp Apple Intelligence ở thị trường này. Đầu năm nay, Samsung bắt tay với Baidu để đưa mô hình AI lên dòng Galaxy S24 tại đây. Qualcomm là đối tác quan trọng đối với các nhà sản xuất điện thoại Android, đặc biệt là phân khúc cao cấp. Lô hàng chip smartphone của hãng chiếm 31% thị trường toàn cầu trong quý II nhờ phân khúc này, theo hãng nghiên cứu Counterpoint Research. MediaTek của Đài Loan (Trung Quốc) – nổi tiếng với chip giá rẻ - đứng đầu với 32% thị phần. Việc mở rộng thiết kế Oryon từ laptop sang smartphone đánh dấu bước tiến mới của Qualcomm trong thiết kế chip, theo nhà phân tích William Li của Counterpoint. Nó không chỉ mang lại sinh khí mới cho hệ sinh thái mà tác động sâu sắc đến sự phát triển của toàn ngành công nghiệp smartphone. (Theo SCMP, Qualcomm)