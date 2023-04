Diễn biến mới vụ Trang Nemo gây rối trật tự công cộng

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn với Trần Nguyễn Trà My trong việc bán hàng online nên Trang hẹn gặp My tại cửa hàng Trang Nemo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM.

Khoảng 14h45 ngày 16/1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang để nói chuyện. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang xin lỗi, Khanh đứng bên ngoài.