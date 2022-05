Diễn biến mới vụ tài xế tố CSGT Quảng Trị đánh gãy xương sườn

Tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (đóng trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế), các bác sĩ xác định tài xế Hiếu bị gãy xương sườn số 6 bên trái, sọ não tạm ổn và tiếp tục được theo dõi.

Thông tin với VietNamNet, người nhà tài xế Hiếu cho biết, anh Hiếu vừa có đơn Khiếu nại và yêu cầu xử lý về việc công an đánh người gây thương tích gửi lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Công an tỉnh Quảng Trị.

Trong đơn, ngoài việc trình bày diễn biến vụ việc, tài xế Lê Hữu Hiếu cũng yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý hành vi thu giữ tài sản (điện thoại) của người khác bất hợp pháp và đánh người gây thương tích của cán bộ Trạm CSGT Hải Lăng.

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vào cuộc điều tra, xác minh.

Quang Thành