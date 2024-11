Điểm tin Kinh doanh 8/11: Giá vàng: giảm sốc giá vàng nhẫn và miếng

Tỷ giá USD/VNĐ tăng cao nhất lịch sử; Thu hơn 94.000 tỷ đồng thuế từ hoạt động thương mại điện tử - Giá vàng: giảm sốc giá vàng nhẫn và miếng Theo cập nhật giá vàng hôm ngày 7/11, thị trường vàng trong nước đồng loạt giảm rất mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng. Giá vàng ngày 7/11 giảm sốc giá vàng miếng về mức 81 triệu đồng/lượng mua vào. Theo đó, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 81 triệu đồng/lượng mua vào và 85,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 7/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng SJC giảm 6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 81 triệu đồng/lượng mua vào và 85,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 7/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội. Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 81 triệu đồng/lượng mua vào và 85,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 81 triệu đồng/lượng mua vào và 85,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 3,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Như vậy, giá vàng trong nước hôm ngày 7/11, giảm rất mạnh 3,5 – 6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước ở một số thương hiệu vàng lớn. Giá vàng hôm ngày 7/11, đồng loạt giảm dữ dội cả giá vàng nhẫn và giá vàng miếng Giá vàng nhẫn hôm ngày 7/11, tiếp tục giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 81,2 – 84 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 4,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 81 – 83,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 5,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 4,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 81,28 – 84,08 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 6,05 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm 4,35 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước. Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến chiều 7/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 7/11 giảm rất mạnh với vàng giao ngay giảm 83,6 USD xuống, 2.660,4 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.668 USD/ounce, giảm 85,1 USD so với rạng sáng cùng ngày. Giá vàng thế giới "lao dốc" và mất đi 3% trong ngày do chịu áp lực bởi sự phục hồi của đồng bạc xanh sau khi truyền thông Mỹ đưa tin ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump chiến thắng trong bầu cử tổng thống Mỹ 2024. - Co.opmart, Co.opXtra ưu đãi đậm cho khách hàng thành viên Chương trình “Tri ân triệu cảm xúc” tiếp tục diễn ra tại hơn 800 điểm bán của Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TP. HCM (Saigon Co.op) gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket … đến hết ngày 20/11/2024. Tuần thứ 2 của chương trình, Co.opmart, Co.opXtra tiếp tục tung hàng ngàn món quà thiết thực, giảm đồng loạt 35%; đồng giá 35.000đ cho nhiều mặt hàng tiêu dùng hàng ngày; tổ chức “Tuần lễ thịt” với các mặt hàng từ heo, bò, gà, vịt… có mức giảm thêm từ 15% - 20%. Với các chương trình kể trên, khách hàng thành viên Saigon Co.op có thể tiết kiệm tối đa đến 350.000 đ cho mỗi 1 triệu đồng mua sắm, giảm đáng kể áp lực chi tiêu khi thị trường chuẩn bị bước vào cao điểm mua sắm cuối năm. Khách hàng thành viên còn được hưởng lợi ích kép từ hệ thống tích điểm gấp đôi trên mỗi giao dịch. Theo đó, trong ngày đôi 11/11 khách hàng có hóa đơn từ 300.000đ trở lên sẽ được nhân đôi số điểm, gia tăng số điểm nhanh chóng để đổi quà hoặc giảm giá cho những lần mua sắm tiếp theo. Các phần quà tri ân và phiếu mua sắm giá trị cũng là điểm nhấn dành riêng cho thành viên, tạo thêm niềm vui bất ngờ khi khách hàng tham gia theo thể lệ chương trình. - Một công ty thủy sản vừa huy động được nghìn tỷ đồng qua trái phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (IDI) vừa phát hành thành công 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu vào ngày 31/10/2024. Lô trái phiếu có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng và được phân phối hết chỉ trong 1 ngày. Đáng chú ý, mức lãi suất cho lô trái phiếu này rất thấp, chỉ bằng một nửa so với các doanh nghiệp khác và xấp xỉ mức lãi suất trái phiếu do các tổ chức tín dụng phát hành. Trái phiếu của IDI có kỳ hạn 8 năm, được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo Ltd. Đây là bên bảo lãnh từng xuất hiện trong các đợt phát hành trái phiếu của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM. GuarantCo là công ty dịch vụ bảo lãnh đa quốc gia thuộc PIDG (Private Infrastructure Development Group - PIDG). GuarantCo được tài trợ bởi 5 cường quốc thuộc nhóm G12 là Anh, Australia, Thụy Sỹ, Thụy Điển và Hà Lan. Lô trái phiếu này được VCBS đứng ra là bên tư vấn và đại lý phát hành, đồng thời là đại diện chủ sở hữu trái phiếu. Tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu này sẽ dùng cho thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của IDI bao gồm Dự án Nhà máy chế biến Thủy sản Hoa Kỳ (giai đoạn 2) và Dự án Trung tâm giống thủy sản công nghệ cao Sao Mai. Đáng chú ý, theo công bố trên HNX, lãi suất phát hành của lô trái phiếu này chỉ là 5,58% - thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung trái phiếu doanh nghiệp khác và chỉ ngang bằng mức lãi suất trái phiếu do các tổ chức tín dụng phát hành. - Tỷ giá USD/VNĐ tăng cao nhất lịch sử Trong phiên giao dịch hôm 7/11, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng thêm 25 đồng, lên mức 24.283 VND/USD. Đây là mức tỷ giá trung tâm cao nhất lịch sử kể từ khi cơ chế này được NHNN áp dụng từ đầu năm 2016. Tỷ giá USD/VNĐ niêm yết tại các ngân hàng vẫn tiếp tục kịch trần trong phiên hôm 7/11. Tất cả ngân hàng lớn hiện đều niêm yết giá bán USD 25.497 VNĐ/USD - mức giá cao nhất lịch sử, cao hơn cả giai đoạn tháng 4, tháng 5/2024. Đây là phiên thứ 13 liên tiếp, tỷ giá USD tại các ngân hàng được niêm yết sát và kịch trần. Tính từ đầu năm đến nay, giá USD tại các ngân hàng tăng khoảng 1.100 đồng, tương đương mức tăng 4,4%. Riêng trong tháng 10 và tháng 11, VND đã mất hơn 3% giá trị so với USD. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá chốt phiên 6/11 ở mức 25.385 VND/USD, tăng tiếp 39 đồng so với phiên 05/11 và đưa tổng mức tăng từ đầu năm lên hơn 4,6%. Tại thị trường tự do, sau khi giảm sâu trong phiên hôm 6/11, giá USD đã bật tăng trở lại trong sáng 7/11. Hiện, tỷ giá USD đang được các điểm thu đổi ngoại tệ giao dịch tại mức 25.720 VND/USD ở chiều mua và 25.820 VND/USD ở chiều bán, tăng mạnh 120 đồng so với mức khảo sát ngày 6/11. Tính từ đầu năm, giá USD tự do hiện đã tăng khoảng 1.000 đồng, tương đương tăng 4%. - Thu hơn 94.000 tỷ đồng thuế từ hoạt động thương mại điện tử Tổng cục Thuế cho biết, từ đầu năm đến nay, lĩnh vực thương mại điện tử ghi nhận 94.600 nghìn tỷ đồng thuế, tăng 17% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Báo cáo về tình hình thực hiện công tác thuế tháng 10/2024, Tổng cục Thuế cho biết, trong tháng 10, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do cơ quan thuế quản lý ước đạt 158.800 tỷ đồng, tương ứng 10,7% dự toán pháp lệnh và đạt 98,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính lũy kế 10 tháng, tổng thu NSNN lên tới 1.408.486 tỷ đồng, đạt 94,8% dự toán và tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2023. Trong số 20 khoản thu và sắc thuế, có 17 khoản đạt trên 88% dự toán. Cụ thể, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 94,3%, thuế thu nhập cá nhân đạt 98,7%, phí và lệ phí ước đạt 98,5%, và thu từ tiền thuê đất, thuê mặt nước vượt xa kỳ vọng, đạt 154,3% dự toán. Về địa phương, có 38/63 tỉnh, thành phố đạt tiến độ thực hiện dự toán khá, trên 88%. Đáng chú ý, 55 địa phương ghi nhận mức tăng trưởng thu, chỉ có 8 địa phương báo cáo mức thu thấp hơn cùng kỳ năm trước. Cơ quan thuế đã nỗ lực triển khai các chính sách hỗ trợ để thúc đẩy phục hồi kinh tế. Từ đầu năm đến nay, các chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế đã hỗ trợ doanh nghiệp và người dân với tổng số tiền ước tính 133.965 tỷ đồng. Số tiền được gia hạn là 70.816 tỷ đồng, trong khi tiền thuế và tiền thuê đất được miễn, giảm là 63.149 tỷ đồng. Lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) cũng ghi nhận kết quả khả quan. Trong 10 tháng, số thuế từ hoạt động TMĐT đạt 94.600 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với bình quân cùng kỳ năm trước.