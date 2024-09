Điểm tin Kinh doanh 6/9: Giá vàng: Quay đầu giảm nửa triệu đồng mỗi lượng

Lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số năm 2025 của HDG dự báo đạt 1.088 tỷ đồng (tăng 34% so với năm trước).

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DXG

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Doanh thu quý II/2024 của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG – sàn HOSE) đạt 1.126 tỷ đồng (tăng trưởng 58% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế ghi nhận 33 tỷ đồng (giảm 79%). Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu DXG đạt 2.191 tỷ đồng (tăng trưởng 101%) và lợi nhuận sau thuế đạt 64 tỷ đồng (tăng 5%). Kết quả kinh doanh ghi nhận sự hồi phục nhờ (1) Bàn giao khoảng 600 căn hộ tại dự án Opal Skyline và (2) sự hồi phục của mảng môi giới với số lượng giao dịch tăng khoảng 30% so với cùng kỳ.

KBSV cho rằng thị trường bất động sản sẽ có sự hồi phục rõ nét hơn từ cuối năm 2024, theo đó hoạt động kinh doanh của DXG kỳ vọng khởi sắc hơn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, chúng tôi nhận thấy, thanh khoản của các sản phẩm đất nền/shophouse mang tính đầu cơ cao vẫn ở mức thấp do tâm lý nhà đầu tư vẫn tương đối thận trọng. Do đó, chúng tôi điều chỉnh giảm 56% ước tính doanh số bán hàng năm 2024 của dự án Gem Sky World so với dự báo trước xuống còn 532 tỷ đồng (tăng trưởng 133%). Doanh số bán hàng năm 2025 sẽ tăng trưởng mạnh mẽ khi dự án Gem Riverside mở bán, đạt 5.647 tỷ đồng (tăng 11x so với năm trước).

KBSV ước tính doanh thu năm 2024 đạt 4.987 tỷ đồng (tăng 34%so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 196 tỷ đồng (+14%YoY) nhờ bàn giao dự án Opal Skyline, Gem Sky World và hoạt động môi giới hồi phục từ mức nền thấp của năm 2023.

Cổ phiếu DXG hiện đang giao dịch ở mức P/B 2024/2025fw là 1.1x/1.0x, thấp hơn so với P/B trung bình 5 năm là 1.3x. Dựa trên kết quả định giá, chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu DXG với giá mục tiêu 19.100 đồng/CP, cao hơn 20% so với giá đóng cửa ngày 04/09/2024. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý rủi ro nếu (1) Thị trường hồi phục chậm hơn dự kiến và (2) Tiến độ mở bán các dự án mới tiếp tục chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến dòng tiền của DXG.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu KBC

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Quý II/2024, Tổng CTCP phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC – sàn HOSE) đạt doanh thu 892 tỷ đồng (giảm 62% so với cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận sau thuế ghi nhận 237 tỷ đồng (giảm 74%). Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 1.044 tỷ đồng (giảm mạnh 77% so với cùng kỳ 2023 do diện tích bàn giao đất khu công nghiệp nửa đầu năm 2024 chỉ đạt 15 ha so với mức 128 ha bàn giao nửa đầu năm 2023) và lợi nhuận sau thuế 151 tỷ đồng (giảm 92%).

Do tốc độ bàn giao các dự án hiện có và tiến độ pháp lý của các dự án lớn chậm hơn dự kiến, chúng tôi dự phóng diện tích cho thuê đất KCN của KBC năm nay đạt 51 ha, bao gồm 14 ha từ KCN Quang Châu, 27 ha từ KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh và 10 ha từ KCN Tân Phú Trung. KCB Tràng Duệ 3 kì vọng có thể hoàn thành pháp lý và bàn giao đất cho thuê sớm nhất vào 2025.

Ngày 28/08/2024, KBC phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10,5%/năm, trả lãi 6 tháng/lần. Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu dự kiến sẽ được dùng để tái cơ cấu các khoản nợ của công ty.

Dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KBC, mức giá mục tiêu là 35.900 đồng/CP, cao hơn 36,2% so với mức giá đóng cửa 26.350 đồng/CP ngày 04/09/2024.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu ACB

CTCK SSI (SSI)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu với giá mục tiêu 1 năm là 31.200 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá là 25,8%.

Vào giai đoạn đầu của quá trình phục hồi kinh tế khi nhiều ngân hàng đang loay hoay tìm cách đối phó với nợ xấu và những rủi ro tiềm tàng từ thị trường bất động sản, ACB nổi bật hơn cả với chất lượng tài sản vượt trội và mức tăng trưởng lợi nhuận tốt.