Điểm tin kinh doanh 6/5: Giá vàng thế giới giữ đà tăng, trong nước giảm

Thông tin về tình hình xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2023, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) cho hay, doanh nghiệp thủy sản bị áp lực nặng nề vì thị trường tiêu thụ lao dốc, giá xuất khẩu sụt giảm mạnh trong khi sản xuất, chế biến trong nước nặng ghánh chi phí do thức ăn, con giống và các chi phí cơ bản khác tăng cao.

Hiện, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước Big 4 có mức lãi suất tiền gửi 12 tháng thấp nhất thị trường ở mức 7,2%/năm khi gửi tại quầy. Với hình thức gửi tiền online, lãi suất huy động 12 tháng cao hơn khoảng 0,2 - 0,3 điểm % so với gửi tại quầy.

Tính đến hết tháng 4/2023, xuất khẩu thủy sản đạt trên 2,64 tỷ USD, thấp hơn 31% so với cùng kỳ năm 2022, giảm ở phần lớn các mặt hàng và thị trường chủ lực.

Thị trường Mỹ ngày càng lún sâu vào tình trạng giá thực phẩm tăng, tiêu thụ giảm, người dân Mỹ cắt giảm chi tiêu khiến thủy sản của Việt Nam sang Mỹ giảm 51% trong tháng 4, Mỹ rớt xuống vị trí thứ 3 trong các thị trường lớn, sau Nhật Bản và Trung Quốc. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ ước đạt 418 triệu USD, giảm 57% so với cùng kỳ.

Thị trường Trung Quốc dù có tín hiệu tốt hơn, nhưng vẫn chưa ghi nhận được tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân chính là cá tra sang thị trường này chưa hồi phục vì giá trung bình xuất khẩu giảm. Nhu cầu tiêu thụ của thị trường cũng hồi phục chậm hơn so với dự đoán. Thành thử, 4 tháng, doanh thu xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 37%, đạt 435 triệu USD.

- Năm 2022 chi tiêu của 20% dân số giàu nhất Việt Nam giảm mạnh

Theo GSO, năm 2022, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu vì tình hình kinh tế – xã hội cả nước vẫn chịu ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, điều này nhìn thấy rõ rệt nhất ở việc giảm sút chi tiêu đời sống của 20% dân số giàu nhất.

Kết quả Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 mới được Tổng cục Thống kê (GSO) công bố ngày 4/5 cho thấy, chi tiêu bình quân đầu người một tháng xấp xỉ 2,8 triệu đồng, giảm 3,3 điểm % so với 2020. Có thể thấy dưới tác động của dịch Covid-19 các hộ gia đình có xu hướng thắt chặt chi tiêu, đặc biệt là các hộ sống ở khu vực thành thị.

Chi tiêu bình quân đầu người một tháng ở thành thị là 3,3 triệu đồng (giảm 13,6 điểm % so với năm 2020), ở khu vực nông thôn là gần 2,5 triệu đồng/người/tháng (tăng 4,7 điểm % so với năm 2020). Theo GSO, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn được thu hẹp chủ yếu do giảm chi tiêu của người dân sống ở thành thị.

Khảo sát mức sống dân cư 2022 cũng cho thấy, chi tiêu cho đời sống chiếm tỷ lệ cao trong tổng chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình. Năm 2022 chi cho đời sống bình quân một người/tháng là 2,7 triệu đồng (chiếm tới 95,5% trong tổng chi tiêu hộ gia đình), trong đó chi cho ăn uống bình quân đầu người một tháng xấp xỉ 1,3 triệu đồng và khoản ngoài ăn uống là 1,4 triệu đồng.

Năm 2022, sự bất bình đẳng trong chi tiêu đời sống bình quân đầu người một tháng quan sát được giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất là 3,2 lần. Chi tiêu đời sống bình quân đầu người một tháng ở các hộ nhóm giàu nhất là gần 4,1 triệu đồng so với gần 1,3 triệu đồng/người/tháng ở các hộ thuộc nhóm nghèo nhất.

“Điểm nổi bật là chênh lệch giữa nhóm giàu nhất và nghèo nhất năm 2022 có phần được cải thiện so với năm 2020 (chênh lệch 5,7 lần) chủ yếu là do chi tiêu đời sống của nhóm giàu nhất giảm mạnh (5,7 triệu năm 2020 giảm còn 4,1 triệu năm 2022)”, GSO lý giải.