Điểm tin Kinh doanh 6/11: Giá vàng: giảm cực mạnh giá vàng nhẫn

Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ đồng; Giá dầu châu Á giảm nhẹ trong ngày bầu cử Mỹ - Giá vàng: giảm cực mạnh giá vàng nhẫn Theo cập nhật giá vàng hôm ngày 5/11, thị trường vàng trong nước tiếp tục giảm rất mạnh giá vàng nhẫn và giữ nguyên giá vàng miếng. Giá vàng ngày 5/11 giữ nguyên giá vàng miếng ở mức 89 triệu đồng/lượng bán ra. Theo đó, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 87 triệu đồng/lượng mua vào và 89 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 5/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng SJC giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 87 triệu đồng/lượng mua vào và 89 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 5/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội. Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 87 triệu đồng/lượng mua vào và 89 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 87 triệu đồng/lượng mua vào và 89 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên tuần trước. Như vậy, giá vàng trong nước hôm ngày 5/11, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước ở một số thương hiệu vàng lớn. Giá vàng nhẫn hôm ngày 5/11, tiếp tục giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 87,5 – 88,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 86,8 – 88,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 87,48 – 88,48 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch tuần trước. Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến chiều 5/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 5/11 giảm nhẹ với vàng giao ngay giảm 1,8 USD, xuống 2.736,9 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.745,9 USD/ounce, giảm 1,8 USD so với rạng sáng qua. Thị trường vàng thế giới ít biến động khi giới đầu tư thận trọng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và quyết định sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về lãi suất. - Chubb Life Việt Nam mở rộng Văn phòng Đối tác Infinity tại Cần Thơ và Hưng Yên Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”) chính thức khai trương thêm hai văn phòng mới của Kênh đối tác kinh doanh Infinity tại quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ và huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Được chính thức ra mắt từ đầu năm 2024, Kênh đối tác kinh doanh Infinity hướng đến mục tiêu nâng cao trải nghiệm dịch vụ của khách hàng, thông qua việc liên tục mở rộng và chuẩn hóa kênh phân phối. Được đào tạo bài bản dựa trên nhu cầu của khách hàng, các chuyên gia tài chính – bảo hiểm của Kênh đối tác kinh doanh Infinity sẽ lắng nghe, chia sẻ và tư vấn cho khách hàng các giải pháp bảo vệ tài chính phù hợp nhất dựa trên nhu cầu thực tiễn của họ. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam, cho biết: “Việc mở rộng Kênh đối tác kinh doanh Infinity tại Cần Thơ và Hưng Yên khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc đáp ứng đa dạng nhu cầu, mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận với các giải pháp bảo hiểm nhân thọ phù hợp và đáng tin cậy. Thông qua hai Kênh đối tác kinh doanh Infinity mới, Chubb Life Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ thông qua các khóa đào tạo và cố vấn chuyên sâu, hướng đến việc xây dựng đội ngũ chuyên gia tài chính - bảo hiểm chuyên nghiệp nhằm nâng cao khả năng bảo vệ tài chính cho khách hàng”. Thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Chubb Life Việt Nam đã trao tặng 440 quà tặng dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tiếp nối chương trình “Chubb Life vì tương lai em”, hoạt động này là một trong những nỗ lực không ngừng nghỉ của Chubb Life Việt Nam nhằm nuôi dưỡng thế hệ tương lai tại các địa phương mà tập đoàn đang hiện diện. - Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ đồng Các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 800 tỷ đồng chứng khoán Việt Nam hôm nay, chủ yếu tại các mã bluechip như MSN, VHM, FPT. Sau 2 phiên điều chỉnh mạnh với biên độ trên dưới 10 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch tương đối ảm đạm trong ngày 5/11. Thanh khoản toàn thị trường một lần nữa rơi về sát ngưỡng 12.000 tỷ đồng, thấp nhất 1 tuần. Việc rơi xuống vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh mốc 1.245 điểm khiến nguồn cung cạn kiệt. Mặt khác, dòng tiền nhập cuộc cũng tỏ ra hờ hững trong bối cảnh thị trường rơi vào vùng trống thông tin. Tình trạng này khiến VN-Index biến động lên xuống liên tục quanh tham chiếu với biên độ hẹp. Kết phiên, VN-Index tăng 1,05 điểm (+0,08%) lên 1.245,76 điểm; HNX-Index tăng 0,4 điểm (+0,18%) lên 224,86 điểm; UPCoM-Index tăng 0,3 điểm (+0,32%) lên 91,9 điểm. Số lượng mã tăng không quá vượt trội, chỉ khoảng 392 mã tăng (gồm 20 mã tăng trần), khiến bảng điện tử vẫn còn tình trạng phân hóa. Toàn thị trường cũng chứng kiến 911 mã giữ tham chiếu và 301 mã giảm (gồm 12 mã giảm sàn). Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 nhận áp lực bán muộn màng vào cuối phiên, qua đó chỉ còn 11 mã tăng, 10 mã giữ chiếu và 9 mã giảm.Với biên độ tăng 5,6%, cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines dẫn đầu nhóm kéo chỉ số hôm nay cùng các mã khác như GVR (+1,7%), HPG (+0,8%), EIB (+3,2%), MWG (+0,8%), VCB (+0,1%)... Ở chiều ngược lại, áp lực cản trở đà tăng chủ yếu đến từ CTG (-1,8%), BID (-0,6%), GAS (-0,4%), OCB (-1,4%), FPT (-0,2%), VJC (-0,5%)... Phân hóa là tình trạng chung tại nhiều nhóm ngành, đặc biệt là các nhóm chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn như tài chính - ngân hàng hay bất động sản. Chỉ một số ít nhóm ngành có sự đồng thuận như thép như HPG (+0.7%), HSG (+0,2%), NKG (+0,9%) hay vật liệu xây dựng nói chung như VGC (+0,7%), BMP (+0,1%)... Khối ngoại hôm 5/11 giảm giá trị giao dịch xuống mức thấp nhưng vẫn duy trì quy mô bán ròng cao ở mức 846 tỷ đồng, chủ yếu hạ tỷ trọng MSN (-169 tỷ đồng), VHM (-111 tỷ đồng), MWG (-87 tỷ đồng), FPT (-74 tỷ đồng). Mặt khác, dòng tiền của các nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng chảy vào một số mã ngân hàng như TCB (+65 tỷ đồng), EIB (+31 tỷ đồng), VPB (+26 tỷ đồng). - Hãng bay quốc tế tăng chuyến đến Cam Ranh, Phú Quốc mùa đông 5 hãng hàng không Việt Nam và 72 hãng nước ngoài dự kiến khai thác hơn 4.600 chuyến bay khứ hồi/tuần trong mùa đông. Hoạt động vận tải hàng không trên thế giới đã chính thức chuyển sang thực hiện theo lịch bay mùa đông (từ ngày 27/10/2024 đến ngày 29/3/2025) của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA). Cục Hàng không Việt Nam (CAAV) cho biết đã cấp phép bay thường lệ lịch bay mùa Đông năm nay cho 5 hãng hàng không trong nước và 72 hãng nước ngoài với hơn 4.600 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 188 chuyến/tuần so với lịch bay mùa hè. Theo đó, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến khai thác 98 đường bay quốc tế thường lệ đến 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 6 đường bay so với lịch bay mùa hè. Trong đó, Vietnam Airlines khai thác 60 đường bay cùng tần suất 420 chuyến khứ hồi/tuần, tăng 41 chuyến/tuần so với lịch bay mùa hè năm 2024; Vietjet Air khai thác 71 đường bay với 580 chuyến bay khứ hồi/tuần, tăng 110 chuyến/tuần so với lịch bay mùa hè. Các hãng hàng không nước ngoài của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ khai thác các chuyến bay thường lệ quốc tế đến Việt Nam thực hiện các chuyến bay chở khách hoặc hàng hoá trên 124 đường bay, tăng 3 đường bay so với lịch bay mùa hè. Quốc gia có số lượng hãng hàng không khai thác bay đến Việt Nam nhiều nhất là Trung Quốc với 13 hãng; tiếp sau là Hàn Quốc với 10 hãng; Đài Loan (Trung Quốc) và Hong Kong (Trung Quốc) cùng có 5 hãng bay thường lệ đến Việt Nam. - Giá dầu châu Á giảm nhẹ trong ngày bầu cử Mỹ Thị trường có thể sẽ không nhận được bất kỳ cam kết mạnh mẽ nào trước khi có kết quả bầu cử tổng thống Mỹ và điều đó sẽ tiếp tục khiến giá dầu rơi vào trạng thái chờ đợi trong ngắn hạn. Giá dầu châu Á giảm nhẹ trong phiên 5/11 khi nước Mỹ bước vào cuộc bầu cử tổng thống nhiều gay cấn. Trong phiên trước đó, giá dầu đã tăng hơn 2% khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng vào tháng 12/2024. Khoảng 13 giờ theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 3 xu Mỹ (0,04%) xuống 75,05 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 4 xu Mỹ (0,06%) xuống 71,43 USD/thùng. Nhà chiến lược thị trường Yeap Jun Rong của IG, cho biết thông báo hôm 3/11 của OPEC+ đã phần nào hỗ trợ thị trường dầu. Tuy nhiên, tâm lý của nhà đầu tư đã bị ảnh hưởng bởi một tuần giao dịch đầy bận rộn, gồm cuộc bầu cử Mỹ, cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và kỳ họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc. Hiện các cuộc thăm dò cho thấy cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ rất gay cấn và bất kỳ sự chậm trễ nào trong kết quả bầu cử hoặc thậm chí tranh chấp cũng có thể gây ra rủi ro ngắn hạn cho thị trường rộng lớn hơn hoặc kéo dài thời gian ảnh hưởng đến thị trường.