Điểm tin kinh doanh 6/1: Apple chuẩn bị ký hợp đồng để sản xuất iPhone tại Trung Quốc

- Apple chuẩn bị ký hợp đồng để sản xuất iPhone tại Trung Quốc

Apple chuẩn bị ký hợp đồng với Luxshare - công ty đã sản xuất một số lượng nhỏ mẫu iPhone 14 Pro Max tại nhà máy ở Côn Sơn để bù đắp cho sản lượng bị mất tại nhà máy Trịnh Châu của Foxconn.

Các nguồn thạo tin ngày 4/1 cho hay Apple Inc đang chuẩn bị ký với nhà sản xuất theo hợp đồng Trung Quốc Luxshare Precision Industry Co Ltd để sản xuất các mẫu iPhone cao cấp.

Theo tờ Financial Times, Luxshare đã sản xuất một số lượng nhỏ mẫu iPhone 14 Pro Max tại nhà máy ở Côn Sơn để bù đắp cho sản lượng bị mất tại nhà máy Trịnh Châu của Foxconn vào năm ngoái.

Vào cuối tuần trước, công ty nghiên cứu ngành công nghệ TrendForce cũng đưa ra thông tin Apple quyết định thuê Luxshare là một trong những nhà lắp ráp iPhone 15 Pro Max sắp ra mắt.

- FPT Telecom cung cấp 3 gói cước FTTH mở băng thông không giới hạn cho người dùng