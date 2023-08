Điểm tin kinh doanh 30/8: Giá vàng vẫn tiếp tục tăng vọt

- Dịch vụ Cấp dấu thời gian chính thức được cung cấp

Từ tháng 8/2023, dịch vụ Cấp dấu thời gian - VNPT TSA của VNPT sẽ chính thức được cung cấp trên thị trường sau khi vượt qua nhiều kỳ kiểm tra các thông số kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu đề ra của Trung tâm chứng thực điện tử Quốc gia.

Hệ thống phần mềm dịch vụ VNPT TSA được xây dựng nhằm cung cấp dịch vụ cấp và chứng thực dấu thời gian cho khách hàng từ người dùng cá nhân tới các tổ chức, doanh nghiệp trên cả nước.

Dịch vụ cấp dấu thời gian VNPT TSA có thể ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng - tài chính, bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, thuế, kho bạc, hải quan... Hiện nay, các ngân hàng và nhiều tổ chức tài chính ứng dụng giải pháp này trong quy trình tạo mới tài khoản, đăng ký xác nhận khoản vay...sẽ rút ngắn thời gian tiếp cận khách hàng, gia tăng trải nghiệm và tối ưu nguồn nhân lực, chi phí.

Dịch vụ cấp dấu thời gian VNPT TSA chính là giải pháp hữu hiệu nhất giải quyết thực trạng đó, giúp xác minh chính xác thời gian ký và tính toàn vẹn của tài liệu dài hạn hoặc vĩnh viễn, độc lập với thời hạn của chứng thư số. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp, tổ chức tháo gỡ rào cản về khoảng cách địa lý, thời gian, tiết kiệm hàng loạt chi phí vận hành trong ký kết.

- CPI tháng 8 tăng 0,88%

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,88% so với tháng trước.

Giá xăng dầu, giá gạo trong nước tăng theo giá thế giới, giá nhà ở thuê tăng theo nhu cầu là những nguyên nhân chính làm cho chỉ số CPI tháng 8 tăng.

So với tháng 12.2022, chỉ số CPI tháng 8 tăng 2,02% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,96%. Bình quân 8 tháng năm 2023, chỉ số CPI tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,57%.

Theo Tổng cục Thống kê, trong mức tăng 0,88% của chỉ số CPI tháng 8.2023 so với tháng trước, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 1 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Về lạm phát, lạm phát cơ bản tháng 8.2023 tăng 0,32% so với tháng trước, tăng 4,02% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức tăng CPI bình quân chung (tăng 3,1%).