Điểm tin kinh doanh 30/11: Giá vàng miếng tăng tốc lên 100 triệu/lượng

Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành việc chuyển cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch mới của tổ chức.

- Tháng 11 đón lượng khách quốc tế cao nhất từ đầu năm 2023

Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam 11 tháng qua đạt trên 11,2 triệu lượt, tăng 280,2% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó các thị trường châu Âu được miễn thị thực tăng trưởng mạnh.

Tháng 11, du lịch Việt Nam đón trên 1,23 triệu lượt khách quốc tế, tăng 11% so với tháng trước và tăng 106,6% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là tháng đón lượng khách quốc tế cao nhất từ đầu năm 2023. Tính chung 11 tháng, tổng lượng khách quốc tế đạt trên 11,2 triệu lượt, tăng 280,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí đứng đầu thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong 11 tháng năm 2023 với 3,2 triệu lượt (chiếm 28,5%), Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2 với 1,5 triệu lượt, tiếp theo là thị trường Đài Loan (Trung Quốc) với 758 nghìn lượt, Mỹ 658 nghìn lượt, Nhật Bản 527 nghìn lượt.

Ba vị trí tiếp theo đều thuộc khu vực Đông Nam Á gồm: Thái Lan (442 nghìn lượt); Malaysia (419 nghìn lượt); Campuchia (359 nghìn lượt). Thị trường Australia xếp ở vị trí thứ 9 (353 nghìn lượt), Ấn Độ xếp ở vị trí thứ 10 (352 nghìn lượt).

Thị trường châu Âu có các nước gửi khách đến Việt Nam nhiều nhất bao gồm: Anh (232 nghìn lượt), Pháp (195 nghìn lượt) và Đức (182 nghìn lượt).

- Tháng khuyến mại tập trung quốc gia: Hàng hóa giảm giá đến 100%

Ngày 29/11, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã tổ chức Họp báo giới thiệu “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 - Vietnam Grand Sale 2023”.

Chương trình diễn ra từ ngày 4/12 đến 10/1/2024 trên phạm vi toàn quốc, tiếp tục mở ra một “mùa đặc biệt” trong năm 2023 và tháng đầu năm 2024. Theo đó, tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh tế của Việt Nam có cơ hội thực hiện các chương trình khuyến mại với mức giảm giá lên đến 100%.

Các doanh nghiệp sẽ chủ động xây dựng chương trình khuyến mại với nội dung, hình thức đa dạng, hấp dẫn, mang đến cho người tiêu dùng nhiều cơ hội tiếp cận với hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp. Các doanh nghiệp cũng đảm bảo việc thực hiện các hoạt động khuyến mại hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Chất lượng hàng hóa, dịch vụ cũng như các quy định về thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

Chương trình được thực hiện để kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh góp phần phục hồi và phát triển kinh tế. Thông qua hoạt động này kết hợp với việc tổ chức hội chợ, triển lãm, doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và thu hút khách du lịch chọn Việt Nam làm điểm đến. Đây cũng là hoạt động được kỳ vọng giúp khai thác tối đa thị trường nội địa đang hồi phục tốt để nâng cao tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong khoảng thời gian cuối năm.