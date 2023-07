Điểm tin kinh doanh 3/7: Thử thách với giá vàng

Thị trường vàng trong nước kết thúc tháng 6 đã được điều chỉnh giảm với mức giảm 100.000 đồng/ lượng. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội mua vào mức 66,35 triệu đồng/lượng và bán ra mức 66,97 triệu đồng/lượng. So với ngày trước đó, vàng miếng SJC đã được điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả 2 chiều. Trong khi đó, Vàng Bảo Tín Minh Châu đã điều chỉnh giảm 130.000 đồng ở chiều mua và 80.000 đồng ở chiều bán xuống lần lượt 66,37 triệu đồng/ lượng mua vào và 66,95 triệu đồng/ lượng.

Quy đổi theo tỷ giá USD chưa thuế, phí, giá vàng thế giới đang rẻ hơn trong nước 12,8 triệu đồng/lượng.

Riêng vàng nhẫn SJC lại tăng 100.000 đồng, đưa giá mua lên 55,3 triệu đồng, bán ra 56,3 triệu đồng. Dù tăng ngược nhưng vàng nhẫn SJC vẫn thấp hơn 10,7 triệu đồng mỗi lượng so với vàng miếng cùng thương hiệu.

- Sức ép trước làn sóng mất việc tiếp tục tăng

Làn sóng mất việc vẫn kéo dài sang nửa cuối năm 2023, ở nhiều ngành là thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam và tập trung ở các địa phương đầu tàu kinh tế. Nếu tiếp tục kéo dài, tình trạng này sẽ gây sức ép lên hệ thống an ninh trật tự, kinh tế và các chính sách an sinh xã hội.

Trong số các doanh nghiệp dự kiến còn hoạt động năm 2023, có đến 71,3% dự kiến sẽ phải cắt giảm quy mô lao động từ 5% trở lên, theo khảo sát của Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV – Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính) về tình hình người lao động.

Trong tổng số 8.343 người lao động tham gia khảo sát trên cả nước, 31% đang ở trong tình trạng không có việc làm. “Xu hướng số lượng người lao động bị mất việc tại các doanh nghiệp không những không giảm đi mà còn tăng lên từ quí 4-2022 sang quí 1-2023 và dự báo còn tiếp diễn trong các quí còn lại của năm 2023”, báo cáo nêu.

Xét theo ngành kinh tế chính, các ngành kinh doanh bất động sản, xây dựng và du lịch, khách sạn, nhà hàng có tỷ lệ người lao động không có việc làm cao nhất, lần lượt là 53%, 44% và 43%. Còn xét theo địa phương, TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương và Đà Nẵng – vốn là đầu tàu kinh tế của cả nước trong nhiều năm qua là những tỉnh/thành phố có tỷ lệ người lao động không có việc làm cao nhất, đều trên 30%.

Còn theo dữ liệu tháng 5 của Tổng cục Thống kê (GSO), chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm tháng đầu năm 2023 ước tính giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1-5-2023 giảm 4,8% so với cùng thời điểm năm 2022. Riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sử dụng lao động giảm 5,1% so với cùng kỳ năm 2022.