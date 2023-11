Điểm tin kinh doanh 3/111: Giá vàng diễn biến ra sao sau quyết định không tăng lãi suất của Fed?

Các doanh nghiệp tài trợ cho UpRace 2023 gồm Quỹ Kiến tạo Ước mơ (thuộc VNG), ngân hàng CIMB Việt Nam, Minh Long I, Nutifood, công ty TNHH Chăm sóc người cao tuổi Hòa Bình, Home Credit, Biti's, Eximbank, UrBox, ASH cùng một số nhà tài trợ khác, sẽ cùng nhau quyên góp số tiền tương đương gần 7 tỷ đồng cho 3 tổ chức xã hội đồng hành: Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam (ASVHO), Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet).

Ông Nguyễn Trọng Đàm, Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch ASVHO cho biết: “Đối tượng cần hỗ trợ của Hội đang có 6,2 triệu người khuyết tật, 400.000 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt, riêng trẻ mồ côi vì Covid là trên 3.000 cháu. UpRace sẽ góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho người khuyết tật và hỗ trợ trẻ em mồ côi, thay thủy tinh thể cho người cao tuổi tại các vùng khó khăn”.

- Cổ phiếu Novaland bất ngờ tăng kịch trần

Cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland đã tăng kịch trần 7% đạt 14.000 đồng với dư mua sau khi hết phiên sáng 2/11 gần 4,5 triệu đơn vị. Nguyên nhân, HoSE thông báo đưa cổ phiếu NVL ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 3/11.

Sở Giao dịch TPHCM (HoSE) vừa thông báo đưa cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland và cổ phiếu HPX của Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 3/11, do doanh nghiệp đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Hồi tháng 4, NVL đã bị đưa vào diện cảnh báo do công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Khi đó, HoSE cũng đưa NVL vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện ký quỹ (cắt margin) do chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022.

Ngày 17/4, Novaland thực hiện công bố báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. Theo HoSE, Novaland đã khắc phục được tình trạng này.

Đón nhận thông tin này, ngay lập tức, cổ phiếu NVL đã tăng kịch biên độ 7% đạt 14.000 đồng với dư mua sau khi hết phiên sáng 2/11 gần 4,5 triệu đơn vị. Tuy nhiên, thị giá mã này cũng đã giảm giảm 36,3% so với đầu tháng 9 và giảm 80% so với cách đây một năm. Cổ phiếu này vẫn sẽ không được giao dịch ký quỹ (cắt margin) vì báo lỗ trong nửa đầu năm.

- Dior, Gucci, Louis Vuitton... ế ẩm

Trong quý III, doanh số của loạt thương hiệu Louis Vuitton, Dior chậm lại. Trong khi đó, tình hình kinh doanh của Gucci, Yves Saint-Laurent cũng không mấy khả quan.