Điểm tin kinh doanh 3/10: Chứng khoán tuần này bấp bênh và khó lường

Theo Quỹ Thống kê Thương mại Chất bán dẫn Thế giới (World Semiconductor Trade Statistics, WSTS), thị trường chất bán dẫn toàn cầu trong quý 2 năm 2022 đã giảm 0,8% so với quý 1. Trước đó quý 1 năm 2022 đã bị giảm 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của 15 nhà cung cấp chất bán dẫn hàng đầu trong quý 2 năm 2022 cũng phù hợp với kết quả thị trường chung, bị giảm 1% so với quý 1.

Kết quả doanh thu của các công ty rất khác nhau. Các nhà cung cấp bộ nhớ SK Hynix và Micron Technology dẫn đầu với mức tăng trưởng doanh thu lần lượt là 13,6% và 11,0% trong quý II/2022. Doanh thu của AMD tăng 11,3%, chủ yếu nhờ thương vụ mua lại Xilinx. Hoạt động kinh doanh kém nhất là Công ty Nvidia, giảm 19% do hoạt động kinh doanh trò chơi sụt giảm;hãng Intel bị giảm 16,5% do thị trường PC kém.

- VinFast huy động gần 9.000 tỷ đồng trái phiếu từ đầu năm