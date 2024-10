Điểm tin Kinh doanh 29/10: Giá vàng: Vẫn neo ở mức cao

Chứng khoán đảo chiều bất ngờ; Yeah1 báo lãi gấp 10 lần cùng kỳ - Giá vàng: Vẫn neo ở mức cao Giá vàng hôm 28/10 trên thị trường thế giới sụt giảm mạnh sau một đợt tăng kéo dài. Trong khi đó, giá vàng trong nước vẫn neo ở mức cao nhưng khả năng bám trụ là không vững nếu vàng thế giới tiếp tục lao dốc. Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 28/10, giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang. Theo đó, vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI tiếp tục giữ giá so với ngày hôm 27/10, giao dịch ở mức 87 – 89 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Vàng SJC của Tập đoàn Vàng bạc, đá quý Phú Quý có giá mua vào cao hơn 300.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 87,3 triệu đồng/lượng, trong khi bán ra 89 triệu đồng/lượng, ổn định so với hôm 27/10. Như vậy, giá vàng SJC trong một tháng qua (từ ngày 28/9 đến 28/10) đã tăng 5,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào-bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn PNJ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có sự dao động nhỏ, theo đó giá mua vào ở mức 87,6 đồng/lượng, ổn định so với hôm 27/10; giá bán ra ở mức 88,89 triệu đồng/lượng, giảm 10.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua. Sáng 28/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 84,3 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn 4,7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước. Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, các chuyên gia và các nhà giao dịch bán lẻ không còn lạc quan nhiều về triển vọng giá vàng. Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, cho biết, nhà đầu tư đang quan tâm tới khả năng giá vàng bước vào xu hướng giảm. Hiện giá vàng phụ thuộc vào một số yếu tố, như ngân hàng trung ương tích trữ vàng để bớt phụ thuộc vào USD, lo ngại về triển vọng kinh tế và tình hình Trung Đông. Trong khi đó, lãi suất thấp hơn và lạm phát dai dẳng ở khu vực Bắc Mỹ và châu Âu vẫn tiếp diễn. Các chuyên gia kinh tế nhận định, có khả năng xảy ra đợt giảm giá vào tuần này. Xu hướng giảm trong ngắn hạn dù thị trường vẫn có những tác động từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. - Chứng khoán đảo chiều bất ngờ Thị trường chứng khoán có sự đảo chiều bất ngờ. Ghi nhận diễn biến khá ảm đạm với chỉ số VN-Index giảm nhẹ vào đầu giờ chiều 28/10, chỉ số này đã phục hồi vào những phút cuối và đóng cửa tăng 2,05 điểm, tương đương 0,16%, đạt 1.254,77 điểm. Diễn biến này cho thấy áp lực bán đã giảm sút, tạo điều kiện cho lực cầu tăng lên và giúp thị trường trở lại màu xanh. Tuy nhiên, áp lực bán vẫn hiện hữu trong phiên giao dịch, với nhiều cổ phiếu lớn như VHM giảm 2,62% ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số chính. Chốt phiên, sàn HoSE có 180 mã tăng và 128 mã giảm, VN-Index tăng 2.05 điểm (0,16%), lên 1.254,77 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 562 triệu đơn vị, giá trị 12.335 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 106 triệu đơn vị, giá trị 2124 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu dịch vụ viễn thông đã ghi nhận mức tăng tốt, các nhóm ngành khác vẫn chịu áp lực giảm điểm. Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu trước áp lực tỷ giá gia tăng và khối ngoại tiếp tục bán ròng tạo áp lực không nhỏ lên diễn biến thị trường tuần qua. Các cổ phiếu ngân hàng giảm trên diện rộng đóng góp hơn 1/2 số điểm giảm cho VN-Index. Đáng chú ý, cổ phiếu EIB bất ngờ bị bán mạnh về 19.850 đồng/cp (giảm 4,8%). Các cổ phiếu chủ chốt khác cũng suy yếu nhấn chìm nỗ lực hồi phục trong tuần. Tâm lý và dòng tiền suy yếu, thị trường giảm trên diện rộng với 18/18 ngành. Ngành hóa chất, dịch vụ tài chính, tài nguyên cơ bản giảm từ 2.6-5.9%. Diễn biến tiêu cực gần đây khiến nhà đầu tư chưa thể thoát khỏi tâm lý thận trọng, thanh khoản tiếp tục xuống thấp. Theo đó, nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp giảm giá để tăng tỷ trọng cổ phiếu tập trung vào các cổ phiếu có kết quả kinh doanh (KQKD) quý III và triển vọng năm nay tích cực. Tính đến ngày 25/10, đã có 620/1.664 công ty trên 3 sàn đã công bố KQKD quý III với mức tăng trưởng 19%. KQKD quý III đang có sự phân hóa rõ rệt. Thị trường có 53% số công ty có lợi nhuận tăng trưởng dương và 19% số công ty thua lỗ. Nhóm đóng góp tăng trưởng lợi nhuận tuyệt đối gồm LPB, TCB, MSN, FPT trong khi HND, VGC, AGG, ACB giảm so cùng kỳ. Phiên giao dịch hôm 28/10 phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư, dự báo một tuần giao dịch đầy biến động. Mặc dù phiên giao dịch ban đầu không thuận lợi nhưng tâm lý lạc quan dần trở lại vào cuối phiên, tạo ra tín hiệu tích cực cho nhà đầu tư. Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank khuyến nghị các nhà đầu tư duy trì tỉ trọng danh mục ở mức vừa phải, và đối với nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao có thể chọn lọc cổ phiếu với một số tín hiệu như vận động tích lũy bám sát đường MA20, kiểm chứng được vùng hỗ trợ thuyết phục và ít bị ảnh hưởng theo xu hướng cũng như diễn biến rung lắc của thị trường hiện tại để cân nhắc giải ngân cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn nhằm tận dụng những phiên bật nảy hồi phục của thị trường chung. Một số nhóm ngành có thể cân nhắc chọn lọc là bất động sản, viễn thông - công nghệ. - Tổng cục Thuế xử phạt một công ty chứng khoán hơn 160 triệu đồng CTCP Chứng khoán Stanley Brothers (SBSI, UPCoM: VUA) vừa bị Tổng cục Thuế xử phạt vi phạm hành chính về thuế tổng số tiền gần 164 triệu đồng. Cụ thể, Chứng khoán Stanley Brothers đã kê khai khấu trừ đối với hóa đơn mua hàng của doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, kê khai sai số thuế giá trị gia tăng (GTGT) được khấu trừ, kê khai thiếu doanh thu đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán tự doanh. Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Chứng khoán Stanley Brothers đã hạch toán chi phí kinh doanh khoản chi mua hàng không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, hạch toán phần chi phí lãi vay đối với cá nhân vượt 150% lãi suất của Ngân hàng Nhà nước. Với các lỗi kể trên, ngoài gần 164 triệu đồng bị phạt, Chứng khoán Stanley Brothers phải nộp số tiền gần 277 triệu đồng để khắc phục hậu quả, bao gồm tiền thuế GTGT, TNDN nộp thiếu trong giai đoạn năm 2019-2023 và tiền chậm nộp thuế GTGT, TNDN. Như vậy, tổng cộng, số tiền Chứng khoán Stanley Brothers phải nộp là hơn 430 triệu đồng. Tuy nhiên, do Chứng khoán Stanley Brothers có số thuế GTGT nộp thừa hơn 39 triệu đồng trong năm 2019, nộp thừa thuế TNDN gần 14 triệu đồng năm 2020 và hơn 1 triệu đồng năm 2021, nên sẽ được bù trừ và chỉ phải nộp tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp gần 377 triệu đồng. - Mẹo giúp bảo vệ tài sản trong mùa bão lũ Trước những diễn biến khó lường của thiên nhiên, việc chuẩn bị và chủ động bảo vệ tài sản là điều cần thiết không chỉ để giảm thiểu thiệt hại mà còn để mang lại sự yên tâm cho bạn và gia đình. Igloo, công ty công nghệ bảo hiểm hàng đầu khu vực, cung cấp 6 mẹo hữu ích giúp bạn giảm thiểu rủi ro và thiệt hại trong mùa bão lũ: 1. Theo dõi thời tiết để cập nhật tình hình Luôn cập nhật thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hoặc các kênh thông tin thời tiết chính thống khác. Việc nắm bắt sớm các diễn biến của bão, mưa lớn, và lũ lụt sẽ giúp bạn có đủ thời gian để ứng phó, di dời tài sản, và chuẩn bị các biện pháp an toàn cho gia đình. 2. Gia cố nhà cửa và đưa tài sản lên cao Kiểm tra và gia cố mái nhà, cửa sổ, và cửa ra vào để đảm bảo không bị dột hay nước ngấm vào trong. Đảm bảo hệ thống thoát nước hoạt động hiệu quả để tránh tình trạng đọng nước. 3. Bảo vệ tài sản có giá trị Đối với các tài sản giá trị như thiết bị điện tử, nội thất và tài liệu quan trọng, hãy di chuyển chúng lên tầng cao hoặc đặt trên các kệ để tránh bị ngập nước. Sử dụng nilon hoặc bạt chống nước để bọc các vật dụng dễ thấm nước như ghế sofa, bàn ghế gỗ, và các thiết bị điện tử. Điều này giúp hạn chế thiệt hại do ngấm nước. 4. Đảm bảo hệ thống điện an toàn: Tắt nguồn điện chính và ngắt kết nối các thiết bị điện tử trước khi nước lũ dâng cao. Bọc kín các ổ cắm và các thiết bị điện bằng vật liệu chống thấm nước để tránh nguy cơ chập điện. 5. Đậu xe ở nơi cao, an toàn Rất nhiều phương tiện giao thông đã bị hư hỏng do ngập nước và cây đổ trong các trận bão gần đây. Để bảo vệ ô tô và các phương tiện, hãy tìm các bãi đậu xe ở vị trí cao và tránh những khu vực có nhiều cây lớn. Điều này sẽ giúp tránh thiệt hại không đáng có do ngập nước hoặc cây ngã đổ. 6. Mua bảo hiểm tài sản Bảo hiểm tài sản là một biện pháp hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra, tuy nhiên, nhiều người lại bỏ qua tầm quan trọng của nó. Họ sẵn sàng đầu tư số tiền lớn vào những tài sản có giá trị như nhà cửa, xe cộ, nhưng lại tiếc tiền khi mua bảo hiểm để bảo vệ chúng. Đây là một quan niệm cần thay đổi, vì bảo hiểm không chỉ đơn thuần là một khoản chi phí mà thực chất là một giải pháp bảo vệ tài chính. Khi sở hữu bảo hiểm tài sản, bạn sẽ đảm bảo được sự an toàn cho tài sản quan trọng của mình trước các rủi ro do thiên tai, bão lũ gây ra. Ngoài ra, bảo hiểm còn giúp bạn giảm bớt gánh nặng tài chính và phục hồi nhanh chóng sau những thiệt hại không mong muốn. Hiện nay, việc mua bảo hiểm tài sản trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Theo đại diện của Igloo, khách hàng có thể mua bảo hiểm trực tuyến thông qua các nền tảng thương mại điện tử như Shopee hoặc tại các cửa hàng tiện lợi như Circle K. Đây là một giải pháp tài chính hiệu quả, giúp bạn xây dựng “lá chắn” bảo vệ tài sản trước những biến đổi khó lường của thời tiết. - Yeah1 báo lãi gấp 10 lần cùng kỳ Hoạt động quảng cáo và tư vấn truyền thông tiếp tục là mảng kinh doanh chính của Yeah1, khi mang về 561 tỷ đồng doanh thu trong 9 tháng đầu năm 2024, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ 2023. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của YEG là 1.133 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn. CTCP Tập đoàn Yeah1 (HOSE: YEG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024, ghi nhận doanh thu thuần đạt 345 tỷ đồng, tăng 209% so với thực hiện của quý 3/2023. Lợi nhuận gộp từ đó tăng mạnh từ 22 tỷ đồng lên 79 tỷ đồng. Khấu trừ thuế phí, Yeah1 báo lãi sau thuế đạt 34 tỷ đồng, cao gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2023, đồng thời bỏ xa khoản lãi 21 tỷ đồng đạt được trong nửa đầu năm 2024. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu hợp nhất của Yeah1 tăng 149% so với cùng kỳ lên 629 tỷ đồng. Doanh thu của YEG tăng mạnh chủ yếu do doanh thu quảng cáo và tư vấn truyền thông tăng gấp 3 lần cùng kỳ lên 561 tỷ đồng; trong khi doanh thu bản quyền nội dung và doanh thu cung cấp dịch vụ và thương mại điện tử giảm lần lượt 11% và 15% về còn 40 tỷ đồng và 29 tỷ đồng. Kết quả, Yeah1 báo lãi sau thuế 56 tỷ đồng, tăng 353% so với thực hiện của 3 tháng đầu năm 2023. Yeah1 lên 2 kế hoạch kinh doanh cho năm 2024, với phương án thuận lợi ghi nhận 105 tỷ đồng lãi sau thuế, trong khi phương án trung bình là 65 tỷ đồng. Như vậy, YEG đã hoàn thành lần lượt 53% phương án thuận lợi và 86% phương án trung bình đã đề ra.