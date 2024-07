Điểm tin Kinh doanh 28/7: Giá vàng: Vàng nhẫn bất ngờ bật tăng

Trước đó, thời điểm 8 giờ 30 sáng 27-7 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.386 USD/ounce, tăng mạnh 21 USD/ounce so với cùng giờ sáng hôm qua (26-7).

Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn với giá 75,6 triệu đồng/lượng và bán ra mức 76,9 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng ở cả 2 chiều so với rạng sáng qua.

- Vốn hóa Quốc Cường Gia Lai 'bay' gần nghìn tỷ

Trong tuần qua, vốn hóa của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai chỉ còn 1.741 tỷ đồng, giảm gần 950 tỷ sau 1 tuần và giảm 3.184 tỷ đồng so với hồi tháng 4/2024. Do đó, HoSE đề nghị Quốc Cường Gia Lai thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có thông báo tới Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG), yêu cầu công bố thông tin cổ phiếu QCG có 5 phiên giảm sàn liên tiếp

HoSE cho biết, qua công tác giám sát giao dịch cổ phiếu QCG của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai giảm sàn 5 phiên liên tiếp, từ ngày 19/7 đến 25/7.

Hiện tại, thị giá QCG chỉ còn 6.330 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa của QCG chỉ còn 1.741 tỷ đồng, giảm gần 950 tỷ sau 1 tuần và giảm 3.184 tỷ đồng so với đỉnh hồi tháng 4/2024.

- Tỷ giá USD thị trường tự do đảo chiều giảm mạnh

Tỷ giá USD trên thị trường tự do hôm 27/7 đảo chiều giảm mạnh so với phiên trước đó. Tỷ giá trung tâm giảm mạnh về mức 24.249 đồng.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng trong phiên ngày 26/7 ở mức 24.249 đồng, giảm mạnh 16 đồng so với mức công bố trước đó.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 – 25.450 đồng/USD (mua – bán), đi ngang chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 27/7 tiếp tục giảm mạnh so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 43 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25.634 – 25.714 đồng/USD, giảm mạnh 60 đồng/USD chiều mua vào và giảm 50 đồng/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Sáng 27/7, đồng USD trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong giỏ thanh toán quốc tế. Cụ thể, chỉ số Dollar-Index – đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,04% so với phiên trước, về mức 104.320 điểm vào lúc 6 giờ 45 phút sáng nay (giờ Hà Nội).

Đứng phiên ngày 26/7, các ngân hàng thương mạiđiều chỉnh trái chiều giá mua – bán đồng USD so với phiên trước. Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.091 – 25.461 đồng/USD, tăng 1 đồng/USD chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.