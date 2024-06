Điểm tin kinh doanh 28/6: Giá vàng: Vàng nhẫn lao dốc, SJC vẫn bất động

Từ 1/7/2024 đến ngày 31/7/2024, Tập đoàn VNPT triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt - “oneSME - Đăng ký nhanh tay, vận may sẽ tới” dành cho khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi đặt mua dịch vụ số trực tuyến tại website https://onesme.vn.

Theo đó, khi khách hàng hoàn thành mua các sản phẩm có giá trị từ 100.000 VNĐ trở lên trên oneSME trong thời gian diễn ra chương trình ưu đãi sẽ nhận được một mã dự thưởng để tham gia chương trình bốc thăm may mắn với những giải thưởng vô cùng giá trị: 01 Giải Nhất: Điện thoại iPhone 15 Plus 256GB; 02 Giải Nhì: Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S9 WiFi; 03 Giải Ba: Máy in laser trắng đen đa năng HP LaserJet Wifi; 10 Giải khuyến khích: mỗi giải 04 thẻ cào VinaPhone mệnh giá 500.000 đồng, với tổng giải thưởng lên đến 85 triệu đồng.

oneSME là sàn thương mại điện tử cung cấp các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) do Tập đoàn VNPT nghiên cứu và phát triển, hướng đến mục tiêu kết nối và phát huy sức mạnh cộng đồng. oneSME đã và đang hỗ trợ cho hàng nghìn doanh nghiệp SME và hộ kinh doanh tại Việt Nam nâng cao năng suất lao động, gia tăng hiệu quả quản trị cũng như tối ưu các nguồn lực tại doanh nghiệp.

Tại oneSME.vn có các sản phẩm chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh như: Hóa đơn điện tử VNPT Invoice, giải pháp ký số từ xa VNPT SmartCA hay hợp đồng điện tử VNPT eContract…

- Giá USD tăng cao nhất từ trước nay

Hôm 27/6, giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh, vượt mốc 26.000 đồng/USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Tại các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do tại Hà Nội hôm nay báo giá USD 25.950 - 26.030 đồng/USD mua vào - bán ra, tăng 70 đồng so với hôm 26/6. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Giá USD bán ra trên thị trường chợ đen đã bỏ xa vùng đỉnh cũ trên 25.800 đồng/USD lập hồi tháng 4.

Các chuyên gia cho hay, giá USD tự do tăng mạnh gần đây do ảnh hưởng từ sức mạnh của đồng USD trên thị trường quốc tế. Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng do nhu cầu gom USD để lậu nhập vàng do giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn thế giới từ 3-4 triệu đồng/lượng.