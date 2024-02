Điểm tin kinh doanh 28/2: Giá vàng vượt mốc 79 triệu đồng/lượng

- Vì sao xuất khẩu gạo sang Pháp tăng đột biến tới 184 lần về giá trị

Pháp đã bất ngờ vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam trong tháng đầu năm với khối lượng 17.919 tấn, thu về 18,64 triệu USD.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng kỷ lục từ năm 2023 đến nay, thậm chí có thời điểm cao nhất thế giới. Bước sang năm 2024, ngành lúa gạo tiếp tục đón tin vui khi có quốc gia đang mua gạo Việt với giá hơn 1.000 USD/tấn.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng đầu năm đạt 512.265 tấn, trị giá 362,3 triệu USD, tăng 4% về lượng và tăng 7% về trị giá so với tháng trước, đồng thời tăng 42,8% về lượng và tăng tới 94,5% về trị giá so với tháng 1/2023. Giá xuất khẩu gạo đạt bình quân 707 USD/tấn, tăng nhẹ 3% so với tháng 12/2023.

Trong tháng 1, Philippines tiếp tục thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với khối lượng đạt 280.944 tấn, giá gạo trung bình xuất khẩu sang thị trường này đạt 691 USD/tấn.

Đáng chú ý, Pháp bất ngờ vượt qua Indonesia và Trung Quốc để trở thành khách hàng lớn thứ 2 của gạo Việt Nam. Theo đó, Pháp đã chi 18,64 triệu USD để mua 17.919 tấn gạo trong tháng 1/2024, gấp 164 lần về lượng và gấp 184 lần về trị giá so với tháng trước. Cùng kỳ năm ngoái, Việt Nam không ghi nhận xuất khẩu gạo sang thị trường này.

Với kết quả trên, Pháp vươn lên đứng thứ tư về lượng và thứ hai về kim ngạch nhập gạo của Việt Nam với thị phần chiếm lần lượt là 3,5% và 5,1%.

Gạo thơm là chủng loại được Pháp nhập khẩu nhiều nhất từ Việt Nam trong tháng 1, chiếm 97% tỷ trọng, còn lại 2% là gạo trắng và 1% là gạo Nhật. Đặc biệt, giá xuất khẩu gạo bình quân sang thị trường Pháp lên đến 1.040 USD/tấn – mức cao nhất trong số các thị trường mua gạo Việt Nam.