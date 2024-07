Điểm tin Kinh doanh 27/7: Giá vàng: Vàng nhẫn tiếp tục giảm

- Giá vàng: Vàng nhẫn tiếp tục giảm

Giá vàng hôm 26-7, ở thị trường trong nước, giá vàng nhẫn tiếp đà giảm so với chốt phiên hôm 25-7. Trong khi đó, vàng thế giới tăng so với phiên sáng cùng ngày.

Vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 77,5 triệu đồng/lượng mua vào, 79,5 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm 25-7 ở cả 2 chiều). Vàng SJC Phú Quý: 77,5 triệu đồng/lượng mua vào, 79,5 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm 25-7 ở cả 2 chiều). Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 77,5 triệu đồng/lượng mua vào, 79,5 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm 25-7 ở cả 2 chiều).

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 77,5 triệu đồng/lượng mua vào, 79,5 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm 25-7 ở cả 2 chiều). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 75,58 triệu đồng/lượng mua vào, 76,88 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 150.000 đồng/lượng so với phiên sáng cùng ngày ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và vàng nhẫn PNJ tại Hà Nội: 75,35 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 400.000 đồng/lượng mua vào), 76,86 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 160.000 đồng/lượng bán ra).

Như vậy, giá vàng trong nước hôm 26-7, giá vàng miếng không thay đổi so với phiên giao dịch hôm qua, trong khi đó giá vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn PNJ đều giảm ở cả 2 chiều, mức giảm cao nhất là 400.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tăng so với phiên giao dịch buổi sáng cùng ngày. Vàng giao ngay trên thị trường thế giới chiều 26-7 ở mức 2.373,8 USD/ounce, tăng 9,4 USD/ounce so với sáng cùng ngày. Giá vàng tương lai đứng ở mức 2.371,9 USD/ounce, tăng 7,5 USD/ounce so với sáng cùng ngày.

Nhận định về xu hướng giá vàng, một số nhà phân tích cho rằng, mặc dù, giá vàng đang chịu áp lực trong ngắn hạn, về tầm nhìn trung và dài hạn, giá kim loại quý này có khả năng tăng lên 2.500 USD/ounce vào cuối năm nay và 2.600 USD/ounce vào năm 2025.

Một số chuyên gia cũng lạc quan rằng, việc giá vàng tăng cao lên các mốc mới chỉ là vấn đề thời gian, đồng thời dự đoán giá vàng có thể chạm mốc 2.500 USD/ounce vào cuối quý III-2024 năm, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.

- Giá đôla chợ đen diễn biến bất thường

Trong khi giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng thương mại bất ngờ điều chỉnh giảm, thì giá đôla chợ đen lại trồi sụt bất thường.