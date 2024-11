Điểm tin Kinh doanh 27/11: Giá vàng: Giảm mạnh

Giữa tâm bão, Eximbank vẫn tăng vốn điều lệ; Khối ngoại mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp, cổ phiếu QCG bất ngờ tăng trần - Giá vàng: Giảm mạnh Theo ghi nhận vào lúc 13 giờ hôm 26/11, giá vàng trên thị trường trong nước tiếp tục giảm mạnh, trong đó có vàng nhẫn tròn trơn của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu giảm 2,25 triệu đồng/lượng. Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: Mua vào 82,8 triệu đồng/lượng (giảm 1,8 triệu đồng/lượng) - bán ra 85,3 triệu đồng/lượng (giảm 1,3 triệu đồng/lượng). Vàng Phú Quý SJC: Mua vào 82,8 triệu đồng/lượng (giảm 1,8 triệu đồng/lượng) - bán ra 85,3 triệu đồng/lượng (giảm 1,3 triệu đồng/lượng). Vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: Mua vào 82,8 triệu đồng/lượng (giảm 1,8 triệu đồng/lượng) - bán ra 85,3 triệu đồng/lượng (giảm 1,3 triệu đồng/lượng). Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 82,8 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 1,8 triệu đồng/lượng) - 85,3 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,3 triệu đồng/lượng). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 82,33 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 2,25 triệu đồng/lượng) – 84,58 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 1,4 triệu đồng/lượng). Vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh Hà Nội: Mua vào 83,1 triệu đồng/lượng (giảm 1,3 triệu đồng/lượng) - bán ra 84,6 triệu đồng/lượng (giảm 1,2 triệu đồng/lượng). Như vậy, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tính đến 13 giờ hôm 26/11 giảm mạnh. Giá vàng trong nước giảm cùng chiều với giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới hôm nay đã giảm hơn 3%, phá vỡ đợt tăng giá kéo dài năm phiên lên mức cao nhất trong gần ba tuần, do các báo cáo về việc Israel sắp đạt được lệnh ngừng bắn với Hezbollah, cùng với việc ông Trump đề cử Scott Bessent làm Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ đã làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này như một nơi trú ẩn an toàn. Giá vàng đã được chuẩn bị cho một đợt bán tháo do tình trạng mua cạn kiệt sau đợt tăng giá tuần trước. Việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent đã tiếp tục xóa bỏ một số khoản phí bảo hiểm rủi ro liên quan đến Mỹ, Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities cho biết. Darin Newsom - chuyên gia từ Barchart dự báo, giá kim loại quý này có thể điều chỉnh giảm trong ngắn hạn. Về dài hạn, ông vẫn tin rằng xu hướng tăng giá của vàng sẽ tiếp tục cho đến cuối năm nay. Các chuyên gia tại CPM Group dự đoán, giá vàng có thể lên tới 2.730 USD/ounce trong hai tuần tới, nhờ vào các yếu tố kinh tế và chính trị. Các chuyên gia cảnh báo có thể sẽ có đợt chốt lời tháng 12. - Chuỗi siêu thị cao cấp Finelife mừng sinh nhật 5 tuổi Từ nay đến 07/12/2024, hệ thống siêu thị cao cấp Finelife chào đón cột mốc 05 năm hình thành và phát triển. Finelife là thương hiệu siêu thị do Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) đầu tư từ năm 2019 nhằm khai thác phân khúc cao cấp rất tiềm năng của thị trường bán lẻ nội địa. Finelife cũng là thành viên tiếp theo trong đại gia đình “Co.op” cùng với Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Sense city, SC Vivo city, Cheers, Co.op Smile, cửa hàng Co.op, Sense market, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái của nhà bán lẻ hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam. Chào mừng sinh nhật lần thứ 5, ngoài chương trình ưu đãi dành cho khách hàng, Finelife sẽ khai trương điểm bán thứ 5 tại phường An Phú – một trong những khu vực có mật độ khu dân cư cao cấp cao nhất TP Thủ Đức – vào tháng 12/2024. Điểm khác biệt lớn nhất của Finelife so với anh em nhà “Co.op” là tỷ trọng hàng nhập khẩu chiếm đến hơn 40% trong cơ cấu ngành hàng. Siêu thị cung cấp lên đến 12.000 mặt hàng cao cấp như rau củ quả, trái cây organic, thủy hải sản, thịt gia súc, thịt gia cầm, bơ sữa, phô mai, thịt nguội, mỹ phẩm, đồ dùng, may mặc … với điểm chung là có có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe. Các sản phẩm đều đạt chứng nhận chất lượng quốc tế như HACCP, GlobalGAP, VietGAP, USDA, JAS, EU Organic... Finelife là địa điểm được Saigon Co.op ưu ái áp dụng những công nghệ bán lẻ mới nhất, tiên tiến nhất trước khi triển khai đến những thành viên khác. Finelife chú trọng dịch vụ khách hàng qua việc thiết kế không gian mua sắm sang trọng, tiện lợi, thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm thú vị. Trên hành trình 05 năm, siêu thị Finelife đã phát triển được bốn điểm bán tại khu vực quận 10, quận 7 và và huyện Bình Chánh, đóng góp đáng kể vào doanh thu của toàn hệ thống. - Giữa tâm bão, Eximbank vẫn tăng vốn điều lệ Ngày 25/11/2024, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa chính thức được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 17.470 tỷ đồng lên 18.688 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Eximbank được tăng thêm gần 1.219 đồng nhờ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ phát hành 7%. Tiền chi trả cổ tức đến từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2023. Phương án tăng vốn này được Đại hội đồng cổ đông Eximbank thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2024 hồi tháng 4. Ngoài ra, cổ đông Eximbank cũng đã nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 3% trong năm 2024. Tổng số tiền mà ngân hàng dùng để trả cổ tức tiền mặt là 522 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2023, cổ đông Eximbank đã hai lần nhận cổ tức cổ phiếu với tỷ lệ 20% và 18%. Ngân hàng đã chi trả cổ tức bằng cổ phiếu lần đầu vào tháng 2/2023 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2017 đến 2021. Tổng số tiền để thực hiện là 2.459 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 20%. - Chubb Life Việt Nam mở rộng Văn phòng Đối tác Infinity tại Nghệ An Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”) chính thức khai trương thêm văn phòng mới của kênh Đối tác Kinh doanh Infinity tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam, cho biết: “Việc mở rộng Kênh đối tác kinh doanh Infinity tại Nghệ An khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc đáp ứng đa dạng nhu cầu, mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận với các giải pháp bảo hiểm nhân thọ phù hợp và đáng tin cậy. Thông qua hai Kênh đối tác kinh doanh Infinity mới, Chubb Life Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ thông qua các khóa đào tạo và cố vấn chuyên sâu, hướng đến việc xây dựng đội ngũ chuyên gia tài chính - bảo hiểm chuyên nghiệp nhằm nâng cao khả năng bảo vệ tài chính cho khách hàng”. Để đánh dấu cột mốc này, tại lễ khai trương, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Chubb Life Việt Nam đã trao tặng 40.000.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tiếp nối chương trình “Chubb Life vì tương lai em”, hoạt động này là một trong những nỗ lực không ngừng nghỉ của Chubb Life Việt Nam nhằm nuôi dưỡng thế hệ tương lai tại các địa phương mà tập đoàn đang hiện diện. - Khối ngoại mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp, cổ phiếu QCG bất ngờ tăng trần Trong phiên hôm nay, khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp. Trong khi đó, QCQ bất ngờ tăng kịch trần. Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/11, VN-Index tăng 7,43 điểm (+0,6%) lên 1.242,13 điểm. Thanh khoản không còn vào mạnh như phiên sáng, khối lượng khớp lệnh toàn phiên đạt 575 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 13.299 tỷ đồng, bằng trung bình 20 phiên. Như vậy, sau khi chạm ngưỡng 1.200 điểm, trong 5 phiên, VN-Index đã hồi hơn 40 điểm. Hầu hết các ngành tăng điểm song mức tăng không mạnh, chỉ có 3 ngành tăng trên 1% là chứng khoán, chăm sóc sức khỏe, bán dẫn. Tại nhóm chứng khoán, nhiều mã tăng giá, nhưng ngành này có mức vốn hóa không quá lớn nên tác động không rõ nét đến thị trường. Các ngành chứng khoán (+1,01%), ngân hàng (+0,79%), bất động sản (+0,38%) dẫn dắt thị trường. Trong đó, nhóm cổ phiếu bất động sản hút được dòng tiền nên bật tăng mạnh mẽ: EVG, NHA tăng trần; KHG tăng 6,7%, HDC tăng 2,4%, PDR tăng 1,67%, TCH tăng 2,62%, CEO tăng 2,14%, NTL tăng 2,19%, NLG tăng 1,58%, SCR tăng 3,22%, DXS tăng 2,36%... Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng tăng tích cực sau thông tin Bộ Tài chính kiến nghị cắt lỗ chứng khoán không cần đóng thuế: VIX tăng 2,75%, HCM tăng 1,62%, ORS tăng 1,84%, CTS tăng 1,29%, MBS tăng 1,1%, VDS tăng 1,68%, SHS tăng 2,29%, FTS tăng 1,32%, VND tăng 1,08%... Nhóm ngân hàng cũng nghiêng về sắc xanh: HDB tăng 1,42%, STB tăng 1,07%, BID tăng 1,54%, OCB tăng 1,44%, VCB tăng 1,2%; SHB, ACB, TCB, LPB, EIB, NAB tăng gần 1%. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu thép, phân bón, hóa chất cũng giao dịch khởi sắc: HSG tăng 1,33%, HPG và NKG tăng gần 1%; DPM tăng 2,68%, BFC tăng 1,9%, DCM tăng gần 1%, GVR tăng 1,29%... Cổ phiếu NO1 tiếp tục giảm sàn sau thông tin Chủ tịch HĐQT Tập đoàn 911 bất ngờ qua đời. Tuy nhiên, phiên này xuất hiện thanh khoản kỷ lục, lên đến 2,9 triệu đơn vị, bằng 12% cổ phần công ty. Khối ngoại mua ròng phiên thứ 3 liên tiếp, cả ngày mua 232 tỷ đồng. Các cổ phiếu được mua ròng tốt hôm nay là FPT +137,4 tỷ, DPM +127,6 tỷ, MSN +112,2 tỷ, VNM +27,4 tỷ, CTG +24,3 tỷ, STB +22,7 tỷ. Bên bán ròng có PNJ +109,6 tỷ, DGC -78,2 tỷ, VCB -47,6 tỷ, DXG -31,7 tỷ, VTP -26,9 tỷ, VPB -25,6 tỷ... Phiên giao dịch hôm nay 26/11, giá cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai (QCG) bất ngờ tăng kịch trần lên 11.750 đồng/cp ngay từ phiên mở cửa. Việc giá cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai tăng trần do thông tin bà Nguyễn Thị Như Loan, nguyên Tổng Giám đốc QCG vừa được tại ngoại. Trong báo cáo tài chính quý III/2024 công bố gần đây, Quốc Cường Gia Lai đã đạt lợi nhuận 25 tỉ đồng. Kết phiên, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai tăng gần 7% giá trị, chạm mức 11.750 đồng/cp. Xét theo quý, giá cổ phiếu của công ty đã gia tăng 72%.