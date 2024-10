Điểm tin Kinh doanh 25/10: Giá vàng: quay đầu giảm cực mạnh

IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025; Động thái mới của Temu sau phản ánh chưa đăng ký hoạt động ở Việt Nam - Giá vàng: quay đầu giảm cực mạnh Theo cập nhật giá vàng hôm ngày 24/10, thị trường vàng trong nước giữ ổn định giá vàng nhẫn, trong khi giá vàng thế giới quay đầu giảm cực mạnh. Theo đó, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 87 triệu đồng/lượng mua vào và 89 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 24/10 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng SJC giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 87 triệu đồng/lượng mua vào và 89 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 24/10 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội. Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 87 triệu đồng/lượng mua vào và 89 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 87 triệu đồng/lượng mua vào và 89 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Như vậy, giá vàng trong nước hôm ngày 24/10, giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng lớn. Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 24/10, giữ ổn định mức cao kỷ lục ở một số thương hiệu vàng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 88 – 89 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước, giữ kỷ lục của giá vàng nhẫn trong nước. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 87 – 88,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 87,98 - 88,98 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến chiều 24/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 24/10 quay đầu giảm rất mạnh với vàng giao ngay giảm 33,6 USD, xuống 2.715,8 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.729 USD/ounce, giảm 34,1 USD so với rạng sáng qua. Sự phục hồi của đồng USD cùng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng đã lấn át sức mạnh trú ẩn an toàn của vàng trong phiên giao dịch ngày 24/10, khiến kim loại quý này mất đi 1% giá trị trong ngày. - Viettel Post khẳng định vị thế số 1 về công nghệ logistics tại Việt Nam trong Parcel+Post Expo 2024 Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia sự kiện Parcel + Post Expo 2024 tại Hà Lan, khẳng định vị thế doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ logistics tại Việt Nam với chuỗi giải pháp logistics toàn trình thông minh. Tại sự kiện, Viettel Post mang đến 5 sản phẩm công nghệ chủ lực gồm 3 hệ thống robot: Robot chia chọn khai thác (AGV Sorting), Robot vận chuyển tự hành (AGV Picking), Robot phân loại tự động (ARM); và hai hệ thống quản lý tập trung là Quản lý vận tải (Transport Management System) và Quản lý kho hàng thông minh (Smart Warehouse). Đây là 5 sản phẩm công nghệ nằm trong chuỗi giải pháp logistics toàn trình thông minh do Viettel Post nghiên cứu, phát triển và làm chủ. Chuỗi giải pháp này hướng tới tự động hóa, tối ưu toàn bộ chuỗi cung ứng, từ vận hành, quản lý kho bãi, phân loại, vận chuyển cho đến khâu giao nhận cuối cùng. Nhờ tích hợp tự động hóa, giải pháp của Viettel Post có khả năng tối ưu đến 40% chi phí vận hành so với các phương pháp truyền thống, đồng thời tăng cường hiệu suất và nâng cao năng lực quản lý chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp. Tại sự kiện, Viettel Post cũng chính thức ra mắt dịch vụ robotics, cung cấp giải pháp tự động hóa cho các doanh nghiệp sản xuất và phân phối tại Việt Nam. Dịch vụ này giúp tối ưu quy trình, tăng tốc độ và độ chính xác trong chuỗi cung ứng, đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp quy mô lớn, có hệ thống kho bãi và danh mục sản phẩm đa dạng. - IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025 Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 và cảnh báo về những rủi ro ngày càng tăng từ các cuộc xung đột ở Ukraine, Trung Đông cho đến chủ nghĩa bảo hộ thương mại. Trong báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế thế giới công bố mới đây, IMF cho rằng sản lượng kinh tế toàn cầu sẽ tăng 3,2% trong năm tới, giảm 0,1 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 7. Về dự báo tăng trưởng cho năm nay, IMF giữ nguyên ở mức 3,2%. Tuy thận trọng hơn về tăng trưởng, các nhà kinh tế của IMF lạc quan hơn về lạm phát, cho rằng tốc độ lạm phát toàn cầu sẽ giảm mạnh xuống 4,3% vào năm tới, từ mức 5,8% trong năm 2024. Theo nhà kinh tế trưởng của IMF – ông Pierre-Olivier Gourinchas, các rủi ro địa chính trị, với khả năng leo thang xung đột khu vực có thể ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa, trong khi “chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, các chính sách bảo hộ, sự gián đoạn trong thương mại có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế trên phạm vi toàn cầu". Trước đó, IMF đã bày tỏ lo ngại về nợ công toàn cầu dự kiến sẽ đạt 100,000 tỷ USD, tương đương 93% GDP thế giới vào cuối năm nay. IMF kêu gọi các chính phủ hành động để ổn định việc vay nợ, cho rằng các quốc gia đang thiếu ý chí chính trị để cắt giảm chi tiêu công trong bối cảnh áp lực phải tài trợ cho năng lượng sạch hơn, hỗ trợ dân số già và tăng cường an ninh. - Thành lập công ty đào tạo và sát hạch lái xe thuần điện VinDT Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng công bố vừa thành lập Công ty Cổ phần VinDT, cung cấp dịch vụ đào tạo và sát hạch lái xe thuần điện đầu tiên tại Việt Nam. Không chỉ giúp phổ cập kỹ năng lái xe ô tô một cách dễ dàng cho đông đảo người dân, VinDT còn mang tới cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và học cách làm chủ những chiếc ô tô điện thông minh, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng giao thông xanh tại Việt Nam. VinDT cung cấp dịch vụ học và thi giấy phép lái xe hoàn toàn bằng xe điện VinFast, với tầm nhìn trở thành đơn vị đào tạo lái xe thuần điện đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam, quy mô dự kiến lên đến 20 cơ sở trên cả nước. Sử dụng 100% xe điện VinFast trong đào tạo và thực hành, VinDT tạo cơ hội cho học viên tiếp cận với loại hình phương tiện thông minh, công nghệ cao, thân thiện với môi trường ngay từ những ngày đầu tập lái và tìm hiểu chuyên sâu về ô tô. Học viên của VinDT sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng đúng về xe điện, hiểu rõ những ưu điểm nổi trội của xe điện so với xe xăng/dầu, từ đó hình thành thói quen sử dụng xe điện để di chuyển và đóng góp vào công cuộc chuyển đổi xanh của đất nước. Theo kế hoạch, VinDT sẽ tiến hành tuyển dụng giáo viên và tuyển sinh học viên ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam ngay trong năm nay nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của người dân cả nước. - Động thái mới của Temu sau phản ánh chưa đăng ký hoạt động ở Việt Nam Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết Temu vừa có văn bản chính thức gửi cơ quan này về việc thực hiện các yêu cầu tuân thủ pháp luật Việt Nam. Thông tin với Tri Thức - Znews, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cho biết ngày 24/10, Temu đã có văn bản chính thức gửi Cục về việc thực hiện các yêu cầu tuân thủ pháp luật thương mại điện tử Việt Nam khi gia nhập thị trường. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đánh giá Temu là nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới có ngôn ngữ thể hiện tiếng Việt và thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 52/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử. "Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới nói chung, trong thời gian vừa qua, Bộ đã triển khai quyết liệt hàng loạt các biện pháp quản lý", Bộ Công Thương cho biết.